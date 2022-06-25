أفضل دعاء في يوم عرفة- أدعية تقال يوم عرفة مكتوبة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:27 ص
25 يونيو 2022
أفضل دعاء في يوم عرفة- أدعية تقال يوم عرفة مكتوبة
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أفضل دعاء في يوم عرفة- أدعية تقال يوم عرفة مكتوبة، ينتظر المسلمون في جميع أنحاء المعمورة بفارغ الصبر، وعلى أحر من الجمر، حلول يوم عرفة للعام الجاري 1443هـ - 2022 م، ففي هذا اليوم يحرص جميع المسلمين على تكثيف الأدعية لله سبحانه وتعالى، أملا أن يستجيب عز وجل لدعائهم قضاء حاجتهم وتحقيق أمنياتهم، لأن الأدعية مفتاح الرزق وإزالة الهوم، وهي أيضا تقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى وتدخله الجنان، ولها فوائد كثيرة في حياة المسلم، كيف وإن ردد المسلم هذه الأدعية في يوم عظيم كيوم عرفة؟

دعاء عرفة مستجاب

هذا اليوم العظيم ينتظره أكثر من مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، ويبحثون في هذه الأيام عن، أفضل دعاء في يوم عرفة- أدعية تقال يوم عرفة مكتوبة، لأنه هذه الأدعية تكفر عن الذنوب وتحقق الأمنيات، وتُزيل الهموم، وينال الذي يرددها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لهذا يبحث الناس عن، دعاء عرفة مستجاب، بإن الله سبحانه وتعالى،  وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أفضل أدعية ليوم عرفة مكتوبة ومستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى.

أدعية تقال يوم عرفة لغير الحاج

ويبحث مئات الآلاف من المسلمين عن، أدعية تقال يوم عرفة لغير الحاج، لأن الأدعية هي سلاح المسلمين في كل زمان ومكان، إذ إنها تزيل الهوم وتريح القلوب، وتزيد الحسنات وتُذهب السيئات، لهذا يحرص المسلم على استثمار كل ساعة ودقيقة وثانية من يوم عرفة العظيم، حتى ينال أجره وثوابه، لأنها فرصة تأتي يوم واحد من كل عام، فمن استثمرها فاز، ومن لم يستثمرها لم يفز، : "دعاء يوم عرفة لغير الحاج فقال صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

وهناك الملايين من الناس يبحثون عن، دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، فهو من أهم الأدعية التي تقضي حاجات المسلم الذي يُردد هذه الأدعية تضرعا لله سبحانه وتعالى على أن يستجيب لهم الأدعية، لهذا نرفق لكم دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، لكل المسلمين، في كل مكان، و "يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب" "اللهم سخر لى رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب".

دعاء عرفة للامام الحسين مكتوب

كما يبحث المسلمين عن، دعاء عرفة للامام الحسين مكتوب، أفضل دعاء في يوم عرفة- أدعية تقال يوم عرفة مكتوبة، وهو ما نرفقه لكم في هذه المقالة، بعد أن لاحظنا أعدادا كبيرة تبحث عن هذه الأدعية، فحرصنا على ارفاقها لكم حتى تناولوا أجرها وثوابها، وتقربكم الله سبحانه وتعالى: " يا اَسمَعَ السّامِعينَ، يا اَبصَرَ النّاظِرينَ، و َيا اَسرَعَ الحاسِبينَ، و َيا اَرحَمَ الرّاحِمينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد السّادَةِ المَيامينَ، وَاَسأَلُكَ اَللَّهُمَّ حاجَتِي اَّلتي اِن اَعطَيتَنيها لَم يَضُرَّني ما مَنَعتَني، وَاِن مَنَعتَنيها لَم يَنفَعني ما اَعطَيتَني، اَسأَلُكَ فَكاكَ رَقَبَتي مِنَ النّارِ، لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ، وَحدَكَ لا شَريكَ لَكَ، لَكَ المُلكُ، وَلَكَ الحَمدُ، وَاَنتَ عَلى كُلِّ شيء قَديرٌ، يا رَبُّ يا رَبُّ".

 

 

 

 

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