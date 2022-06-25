أفضل دعاء في يوم عرفة- أدعية تقال يوم عرفة مكتوبة، ينتظر المسلمون في جميع أنحاء المعمورة بفارغ الصبر، وعلى أحر من الجمر، حلول يوم عرفة للعام الجاري 1443هـ - 2022 م، ففي هذا اليوم يحرص جميع المسلمين على تكثيف الأدعية لله سبحانه وتعالى، أملا أن يستجيب عز وجل لدعائهم قضاء حاجتهم وتحقيق أمنياتهم، لأن الأدعية مفتاح الرزق وإزالة الهوم، وهي أيضا تقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى وتدخله الجنان، ولها فوائد كثيرة في حياة المسلم، كيف وإن ردد المسلم هذه الأدعية في يوم عظيم كيوم عرفة؟

لا أحد يذكر شخصاً في دعائه إلا وقد صدق حبه..



أن يرفع يديه متضرعًا لله، ويُرسل أسمك أنت بالتحديد إلى الله عز وجل مرتبطاً بأمنيات ودعوات صالحةً لك.. هذه والله من أعظم صور الحب في نظري❤ #يوم_عرفة #دعاء_يوم_عرفة #يوم_الدعاء_والامنيات pic.twitter.com/vt92AbdASE — من أجمل ما كُتب (@mnagmalmaktb) July 19, 2021

دعاء عرفة مستجاب

هذا اليوم العظيم ينتظره أكثر من مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، ويبحثون في هذه الأيام عن، أفضل دعاء في يوم عرفة- أدعية تقال يوم عرفة مكتوبة، لأنه هذه الأدعية تكفر عن الذنوب وتحقق الأمنيات، وتُزيل الهموم، وينال الذي يرددها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لهذا يبحث الناس عن، دعاء عرفة مستجاب، بإن الله سبحانه وتعالى، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أفضل أدعية ليوم عرفة مكتوبة ومستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى.

"جهزوا امنياتكم، ورتبوا دعواتكم، قريباً سيفعلها بإذن الله دعاء يوم عرفة" pic.twitter.com/pDeyQ7BavG — بانه (@banh_67) June 23, 2022

أدعية تقال يوم عرفة لغير الحاج

ويبحث مئات الآلاف من المسلمين عن، أدعية تقال يوم عرفة لغير الحاج، لأن الأدعية هي سلاح المسلمين في كل زمان ومكان، إذ إنها تزيل الهوم وتريح القلوب، وتزيد الحسنات وتُذهب السيئات، لهذا يحرص المسلم على استثمار كل ساعة ودقيقة وثانية من يوم عرفة العظيم، حتى ينال أجره وثوابه، لأنها فرصة تأتي يوم واحد من كل عام، فمن استثمرها فاز، ومن لم يستثمرها لم يفز، : "دعاء يوم عرفة لغير الحاج فقال صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

"ياربّ لا يأتي يوم عرفة إلا ودعواتنا مُجابة وقلوبنا مجبورة اللَّهُمَّ لا يأتي يوم عرفة إلا وقد فرَّجت همومنا ويسَّرت أمورنا واستجبت لكل دعواتنا يا كريم اللَّهُمَّ لا تخرجنا من هذه الأيام إلا وقد أصلحت أحوالنا وأسعدتنا وغفرت ذنوبنا وتقبَّلت صلواتنا وصيامنا وحققت أمنيَّاتنا." — ماهر المعيقلي (@llil2e) June 24, 2022

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

وهناك الملايين من الناس يبحثون عن، دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، فهو من أهم الأدعية التي تقضي حاجات المسلم الذي يُردد هذه الأدعية تضرعا لله سبحانه وتعالى على أن يستجيب لهم الأدعية، لهذا نرفق لكم دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، لكل المسلمين، في كل مكان، و "يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب" "اللهم سخر لى رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب".

ف الوتر ادعي ربي ويوم عرفه جاي جهزي دعواتك ربي يسمعك وينتظرك تلحي بالدعاء الله يرزقكم من واسع فضله ويغير حالكم ل احسن حال ويرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون رزق حلال طيب مبارك فيه ❤️

وهذه المقطع عن دعاء يوم عرفه يمكن يجيك امل ان مهما حسيتي بتفرج ادعي بيقين اهم شي❤️‍🩹 pic.twitter.com/6JrPD9zECq — بلووط (@NFM051) June 25, 2022

دعاء عرفة للامام الحسين مكتوب

كما يبحث المسلمين عن، دعاء عرفة للامام الحسين مكتوب، أفضل دعاء في يوم عرفة- أدعية تقال يوم عرفة مكتوبة، وهو ما نرفقه لكم في هذه المقالة، بعد أن لاحظنا أعدادا كبيرة تبحث عن هذه الأدعية، فحرصنا على ارفاقها لكم حتى تناولوا أجرها وثوابها، وتقربكم الله سبحانه وتعالى: " يا اَسمَعَ السّامِعينَ، يا اَبصَرَ النّاظِرينَ، و َيا اَسرَعَ الحاسِبينَ، و َيا اَرحَمَ الرّاحِمينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد السّادَةِ المَيامينَ، وَاَسأَلُكَ اَللَّهُمَّ حاجَتِي اَّلتي اِن اَعطَيتَنيها لَم يَضُرَّني ما مَنَعتَني، وَاِن مَنَعتَنيها لَم يَنفَعني ما اَعطَيتَني، اَسأَلُكَ فَكاكَ رَقَبَتي مِنَ النّارِ، لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ، وَحدَكَ لا شَريكَ لَكَ، لَكَ المُلكُ، وَلَكَ الحَمدُ، وَاَنتَ عَلى كُلِّ شيء قَديرٌ، يا رَبُّ يا رَبُّ".