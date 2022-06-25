جدول مباريات الدوري الإسباني 2023- موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية بشكل عام والإسبانية على وجه الخصوص بدء خوض مباريات الدوري الإسباني، لاسيما وأنه إحدى المباريات تهم هي الكلاسيكو الذي يهتم به نحو مليار متابع كرة قدم حول العالم، فهي تعد من أهم المباريات على الإطلاق، إذ تجد عشاق الفريقين ينتظرون هذه اللعبة على أحر من الجمر، ويبدؤون الاستعداد لها من قبل انطلاقتها بأيام، حيث إنها تُلعب بين غريمين تقليديين منذ قديم الزمان.

يخوض ريال مدريد أول 3 مواجهات في الموسم الجديد من الدوري الإسباني (2022-2023) خارج ملعبه بسبب استمرار أعمال الإصلاحات في ملعب سانتياجو بيرنابيو 🏟️⚪️ pic.twitter.com/tcSpmbPbVg — Yallakora (@Yallakoranow) June 23, 2022

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022 2023

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن، جدول مباريات الدوري الإسباني 2023- موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، لأن مباريات الدوري الإسباني تهم الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، فهو مُتابع من عشرات الملايين حول العالم، لهذا ينتظرون بفارغ الصبر البدء بانطلاق جدول مباريات الدوري الإسباني للموسم المقبل، لهذا نرفق لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جدول مباريات الدوري الإسباني 2022 2023، حتى تعلمون متى لعبة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين في إسبانيا.

رسمياً أكتمل عقد الأندية المشاركة في الدوري الأسباني الدرجة الأولى موسم 2022/2023. pic.twitter.com/M9OsQl43fB — Mohammed (@1Maz1) June 19, 2022

جدول مباريات ريال مدريد 2022 2023

عشاق ريال مدريد يهتمون بمتابعة، جدول مباريات ريال مدريد 2022 2023، لأن الملايين ينتظرون فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد إحراز اللقب الموسم الماضي بفارق كبير عن الوصيف برشلونة، لأن الأخير يُعاني من أوضاع مالية غير مستقرة هذا الموسم، وهوما انعكس على الوضع الإداري والتعاقدات الصيفية ورواتب اللاعبين.

🗒️ | جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2022/2023.@SanchezRM_ _ pic.twitter.com/HdUqr3nbtI — BlancosGlobal (@Blancos_Global) June 23, 2022

بالمواعيد جدول مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني 2023

ويزيد البحث عن، بالمواعيد جدول مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني 2023، إذ يخوض ريال مدريد أول 3 مواجهات في الموسم الجديد من الدوري الإسباني (2022-2023) خارج ملعبه، بينما ينهي المسابقة بمباراة أتلتيك بيلباو على "سانتياجو بيرنابيو".

تحديد مواعيد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني موسم 2022-2023:



- كلاسيكو الدور الأول في الجولة التاسعة يوم 16 أكتوبر 2022 على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"



- كلاسيكو الدور الثاني في الجولة 26 يوم 19 مارس 2023 على ملعب "كامب نو" pic.twitter.com/BV2ElDjpBV — Yallakora (@Yallakoranow) June 23, 2022

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد جدول مباريات ريال مدريد كاملًا في الدور الإسباني موسم 2022-2023:

أغسطس

الجولة الأولى (يوم 14): ألميريا (خارج الديار)

الجولة الثانية (21): سيلتا فيجو (خارج الديار)

الجولة الثالثة (28): إسبانيول (خارج الديار)

سبتمبر

الجولة الرابعة (4): ريال بيتيس (داخل الديار)

الجولة الخامسة (11): ريال مايوركا (داخل الديار)

الجولة السادسة (18): أتلتيكو مدريد (خارج الديار)

أكتوبر

الجولة السابعة (2): أوساسونا (داخل الديار)

الجولة الثامنة (9): خيتافي (خارج الديار)

الجولة التاسعة (16): برشلونة (داخل الديار)

الجولة العاشرة (19): إلتشي (خارج الديار)

الجولة 11 (23): إشبيلية (داخل الديار)

الجولة 12 (30): جيرونا (داخل الديار)

نوفمبر

الجولة 13 (6): رايو فاليكانو (خارج الديار)

الجولة 14 (9): قادش (داخل الديار)

ديسمبر

الجولة 15 (31): بلد الوليد (خارج الديار)

يناير

الجولة 16 (8): فياريال (خارج الديار)

الجولة 17 (14): فالنسيا (داخل الديار)

الجولة 18 (22): أتلتيك بيلباو (خارج الديار)

الجولة 19 (29): ريال سوسيداد (داخل الديار)

فبراير

الجولة 20 (5): ريال مايوركا (خارج الديار)

الجولة 21 (12): إلتشي (داخل الديار)

الجولة 22 (19): أوساسونا (خارج الديار)

الجولة 23 (26): أتلتيكو مدريد (داخل الديار)

مارس

الجولة 24 (5): ريال بيتيس (خارج الديار)

الجولة 25 (12): إسبانيول (داخل الديار)

الجولة 26 (19): برشلونة (خارج الديار)

أبريل

الجولة 27 (2): بلد الوليد (داخل الديار)

الجولة 28 (9): فياريال (داخل الديار)

الجولة 29 (16): قادش (خارج الديار)

الجولة 30 (23): سيلتا فيجو (داخل الديار)

الجولة 31 (26): جيرونا (خارج الديار)

الجولة 32 (30): ألميريا (داخل الديار)

مايو

الجولة 33 (3): ريال سوسيداد (خارج الديار)

الجولة 34 (14): خيتافي (داخل الديار)

الجولة 35 (21): فالنسيا (خارج الديار)

الجولة 36 (24): رايو فاليكانو (داخل الديار)

الجولة 37 (28): إشبيلية (خارج الديار)

يونيو

الجولة 38 (4): أتلتيك بيلباو (داخل الديار)

تم الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 الذي سينطلق يوم 14 اغسطس 🚨



ثريد عن أهم المباريات ومواعيدها 👇🏻 pic.twitter.com/TI0Sg9JPDz — Studio Al Jumhour | ستوديو الجمهور (@StudioAlJumhour) June 24, 2022

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023

ويبحث عشاق برشلونة عن، جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023، جدول مباريات الدوري الإسباني 2023- موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، لأنهم يرغبون بفوز فريقهم بالدوري الإسباني بعد أن خسارته لموسمين متتاليين لأتلتيكو مدريد وريال مدريد على التوالي، لهذا نرفق لكم جدول مباريات برشلونة خلال الموسم القادم.

جدول مباريات #برشلونة في الدوري الاسباني الموسم القادم 2022/2023 ✅️



ان شاء الله تكون برشلونية ❤️🏆🙏💙 pic.twitter.com/fRKZNO7DmX — ▪︎ ALA'A AHMAD 👑😌 (@Alaa_Ahmad01) June 24, 2022