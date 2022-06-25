استشهاد فتى برصاص الاحتلال شرق رام الله

استشهد فتى من بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة المحتلة، فجر اليوم السبت 25 يونيو 2022، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أمس الجمعة.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الفتى محمد حماد (16 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في وقت سابق من مساء الجمعة، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وذكرت ذات المصادر، أن الفتى حماد أصيب برصاص الاحتلال دون معرفة تفاصيل إصابته، وجرى اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم إبلاغ أهله بخبر استشهاده.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى المحتلة، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة واعتقال المئات.