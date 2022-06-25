سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 25 يونيو 2022

سعر صرف لدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 25 يونيو 2022، تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا بداية تعاملات اليوم السبت 25 يونيو/حزيران 2022 بالسوق الموازية غير الرسمية فيما استقر لدى البنوك.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وهبط سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرة للبيع، مقابل 3985 ليرة للشراء، و4020 ليرة للبيع، أمس بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4177 ليرة للشراء، و4219 ليرة للبيع، مقابل 4185 ليرة للشراء، و4227 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، 4867 ليرة للشراء، و4920 ليرات للبيع، مقابل 4851 ليرة للشراء، و4903 ليرات للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع، مقابل 1061 ليرة للشراء، و1073 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع، مقابل 1082 ليرة للشراء، و1095 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي تراجعا اليوم ليبلغ 12961 ليرة للشراء و13100 ليرة للبيع مقابل 12983 ليرة للشراء و13123 ليرة للبيع.