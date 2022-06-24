كم سعر جرام الذهب في سوريا اليوم السبت 25 يونيو 2022؟

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 25 يونيو 2022، يبحث عدد كبير من المتابعين عن أسعار الذهب مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت 25 يونيو 2022، و يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب في مختلف الدول بشكل يومي، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في سوريا.

و هبط متوسط أسعار الذهب اليوم في سوريا بتعاملات اليوم السبت 25 يونيو/حزيران 2022، بشكل كبير، رغم صعود المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا في تعاملات السبت، إلى نحو 147.286 ألف ليرة (58.62 دولار)، مقابل 147.617 ألف ليرة في إغلاق أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 128.878 ألف ليرة (51.29 دولار)، مقابل 129.168 ألف ليرة في إغلاق أمس، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا اليوم، إلى نحو 110.466 ألف ليرة (43.97 دولار)، مقابل 110.715 ألف ليرة في إغلاق أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.917 ألف ليرة (34.20 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا خلال تداولات اليوم السبت، هبوطا إلى نحو 4.580 مليون ليرة (1823 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.031 مليون ليرة (410.35 دولار).

عالمياً، زادت أسعار الذهب اليوم السبت مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف الاقتصادية، لكن الصراع المستمر للمعدن الأصفر مع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة رفعا قويا أبقاه على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي.