أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 25 يونيو 2022، يبحث عدد كبير من المتابعين عن أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت، و يحرص "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار الذهب في مختلف الدول بشكل يومي، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 25-6-2022.

و زادت أسعار الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت 25 يونيو/حزيران 2022 ، بالتزامن مع صعود "النفيس" عالميا مقابل الدولار.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم 25 يونيو/حزيران 2022 ليصل إلى 8.572 ألف دينار (58.79 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر خلال تداولات اليوم ليصعد إلى مستوى 6.429 ألف دينار (44.09 دولار)، بحسب منصة "algeria.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب لحظيا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5 آلاف دينار (34.29 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4.286 ألف دينار (29.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات السبت 25 يونيو/حزيران 2022 المسائية، ليصل إلى 7.500 ألف دينار (51.44 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 266.579 ألف دينار (1828 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 60.003 ألف دينار (411.55 دولار).

زادت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف الاقتصادية، لكن الصراع المستمر للمعدن الأصفر مع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة رفعا قويا أبقاه على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي.