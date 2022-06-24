الشمام فاكهة لا تستغني عنها في فصل الصيف.. تعرف على فوائد الشمام للصحة

الشمام منخفض السعرات الحرارية. محتواه من السكر معتدل، نحو 7% فقط، بينما الثمرة المتوسطة 12%. لذا، فإن الحصة الواحدة توفر فقط 50 كيلو كالوري، وهي مثالية إذا كنت تراقبين رشاقتك أو تتبع رجيماً منحفاً.

وفي حال كنت مصابة بمرض السكري أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، يجب أن يظل تناول السكر معقولاً: إذا اخترتِ تناول الشمام، فلا تتناول مصدراً آخر من الحلويات.

فوائد الشمام للصحة الجلدية

يساعد تناول الشمام على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارّة. فهذه الفاكهة غنية بالبيتا كاروتين، وهو صبغة برتقالية مضادّة للأكسدة تمنع شيخوخة الخلايا المبكرة. على وجه الخصوص، تساعد في الحماية من الآثار الضارّة للأشعة فوق البنفسجية. وقد أظهرت دراسة أنه في حالة التعرّض لأشعة الشمس، فإنَّ استهلاك الشمام يقلل احمرار الجلد.

فوائد الشمام في تعزيز صحة العين

بالإضافة إلى البيتا كاروتين، يحتوي الشمام على أصباغ أخرى، مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي وإن كانت موجودة في الجسم، فهي تتركز في شبكية العين وتحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإكترونية المختلفة. وقد أظهر بعض الدراسات العلمية أنَّ هذه المركّبات تساعد في الوقاية من أمراض العيون وإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.