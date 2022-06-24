راصد جوي: تراجع على درجات الحرارة يوم غد السبت و طقس صيفي مُعتدل

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يطرأ تراجعاً على درجات الحرارة يوم غد السبت، حيث يسود طقس صيفي مُعتدل نهاراً، لطيف ومنعش ليلاً.

و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي الثلاثة درجات مئوية . ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. مساءاً يسود جو لطيف ومنعش ولله الحمد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية .

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الاثنين ، ويسود جو صار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية ، ويسود جو حار جداتً في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرع.

و يوم الثلاثاء يبقى الجو حاراً، و لن يطرأ تغيراً يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بقليل نهاراً، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية، و الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يكون الجو صافياً يوم الأربعاء، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو حار نسبي الى حار في كافة المناطق السهلية والساحلية والجبلية. في حيت سيسود جو حار جداً في الأغوار والبحر الميت. ليلاً يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد مدى. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.