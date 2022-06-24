عبارات تهنئة عيد الاضحى للأصدقاء 2022 برقية تهنئة بعيد الأضحى المبارك، يقترب موعد حلول عيد الأضحى المبارك، و يبحث المتابعون عن عبارات تهنئة جميلة لارسالها للأصدقاء و الأحباب للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك 2022، و لهذا يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أجمل عبارات تهنئة بحلول عيد الأضحى 2022.

عبارات تهنئة عيد الاضحى للاصدقاء 2022 برقية تهنئة بعيد الأضحى المبارك

ما أجمل العيد يا صديقي عندما يعود إلينا وأنت ما زلت قربي يسود دنياي حبًا وصفاء!

اقترب العيد وتذكرتُ أنك لي صديقًا وأيّ عيد يطيب سوى بقربك، كلّ عام وأنت بخير.

كل عام وأنت بخير قد أقولها كل ساعة، لكن تلك التي تأتي إليك تخرجُ من ضمن جوانحي مفعمة بالحُب والدعاء.

ها قد أتى العيد يا صاحبي يحمل بصحبته كل جميل، وأجمل هذه الأشياء عيدٌ أنت فيه خير صديق، كل عام وأنت بخير.

لا يغرنك يا صاحبي كثرة المهنئين بالعيد، وأنا يغمرني الصدق أهفو إليك قائلًا: كل عامٍ وأنت بخير.

ها قد أتى فجر العيد وبصحبته كل جديد، صداقتنا تتجدد كل عيد، وكل عيد وأنت فرحان.

لا تفكر بمن سَلا، وعنكَ أغمض المُقلَ، في حنايا الروح لك مضاجعٌ، ولو سَلوتَنا ما سلونا أعاده الله عليكَ وعلينا.

أنا مثلهم هنأتُكَ بالعيد إلا أن أضف على تهانيهم رقم 40، وأضعافَهُ الملايين، كل عام وأنت لعيني نظرها.

ربي ها أنت تسمعُ دعائي، فأرجوك أن تحفظ لي أصدقائي وتديم عليهم الصحة والعافية وأن تجعل أيامهم كلّها أعيادًا، كل عام وأنتم بخير.

من وسطٍ ملؤه التضرع أقولُ لكم: كل عام وأنتم تعبقون في فؤادي مثلما يعبقُ عطرُ الزهور.

ما أصدق المشاعر التي ليس لها مثيل! سيّما هذه التي تكونُ في عيدٍ تملؤه عبارات التضرع والحجيجُ قادمون، كل عام وأنت صديقي.

قد أقولها مرارًا وتكرارًا، لكنها حين تتجه صوبك تكون من أصدق ما أقول، كل عام وأنت صديقي للأيام كلّها.

صاحبي الصدوق، الغالي على فؤادي، أتمنى لك عيدًا سعيدًا ملؤه الفرح والوئام.

لبس الأطفالُ ثياب العيد وأعدّت الأمهات قهوة الفجر وجلستُ أنا لأخُط إليكَ أجمل تبريكات العيد.

قبل وقفة الحجيج على منطقة جبلية عرفات، وقبل إرسال التبريكات من كل الجهات، أقول لكَ: كل عام وأنت بخير.

قبل تعطل الإرسال وتزاحم الرسالات، أرسل لكَ أجمل التهاني والتبريكات.

لا تقل إنني نسيتُكَ في ذاك العيد، فلا تهاني ولا تبريكات تبدأ بغير اسمك الغالي، كل عام وأنت بخير وغيركَ به لا أبالي.

لا تنس يا صاحبي تفقُد رسائلكَ قبل العيد، فمُؤكدٌ أنك ستجد مني ألف بريد يقول لكَ كل عامٍ وأنتَ فرحان.

عيد بهيج يا أغلى الناس، عيد فرحان يا أرق إنسان، عيد بهيج من قلب كلّه نبضٌ يقول: كلُ عامٍ وأنت فرحان.

للعيدِ يومٌ ويومانِ وثلاثة وأربعة، إلّا عيدٌ فيه أنت صديق يفوقُ آلاف الأعوام، فكلُ عامٍ وأنت لي خيرُ الأنام.

ذهبَت كل العيون للنوم إلّا عينٌ باتت تأنى الساعة كي تُلقي عليكَ أول رسالةٍ قبل شروق شمسِ يوم العيد كل عام وأنت بخير.

رسائل عيد الأضحى 2022 للأصدقاء بالعامية

يحارُ المرءُ بأي التهاني يبعثُ باتجاه صديقه، لا سيّما في مناسبات مباركة مثل العيد الكبير، وتلك مجموعة منها:

كل عام وأنت بخير يا وجه الخير، كل عام وانت الصديق الصدوق، اللي بنور وجهه بشوف الخير.

كل عام وأنت بخير، أنقلها لك على جناح الطير، يلّي نور القمر بوجهك غير، كل عام وانت مخلي دنياي مثل زهرة النوير.

مرّت أعياد وانت طيب، يا بالقرب من القلب يا حبيِّب، يا صافي الروح كل سنة وانت طيِّب.

أقدم لك من بين صافي، أجمل التهاني وانت مثلك عزيز ما في، سنويا وانت هَني ومتعافي.

قلبي صبَّح يرفرف، يرغب يطير ويعزفلك من أجمل الألحان، وانت بعدك نايم وما تعرِف، كل عام وانت لقلبي صديق ما له وصِف.

أنا أريدك تصحى من النوم، أريدك تعرف اليوم، إنه العيد من حَلاك ممنوع، قوم اصحى وخلي للعيد فرحة تدوم، كل عام وانت الخير اليوم وكل يوم.

لك في مهجتي أجمل الأشواق، يا غالي أنا المشتاق، أقدم لك تهاني العيد تغلب حنين العُصعب.

مرت بخاطري عبارات، ما هي بحكايات، لكنها بعض مفردات، تقول لك كل عام وانت بخير يا أحلى البدايات، يا أرق النهايات.

ابعث لك تهاني العيد، من بعيد لبعيد، لا تتصور لو انت بعيد، ما أتذكرك بالعيد، انت في جميع عام فرحان، في قلبي لك مَعزّة تعيد وتزيد.

لك هيبةٍ تطغى البراري، مثلما هيبة أسدٍ في عرين، كل عام وانت بخير يا ضي القمر والعين.

صبيحة معطر بالرياحين، مليان حب وحنين، لك بالعيد أحلى اسمين انت السوسن والياسمين.

مع هديل الحمام، وملابس الإحرام، إجا العيد يا ملاك حتى يقطف أجمل الأزهار، ويقودها إلى الصواب لحلاك، ويقلك كل عام وانت أجمل ملاك.

أشرقت وأنورت، هلّت وأتت، كل زهور الشوق ما ذبلت، تنتظرك حتى تفيق وتقولّك نورّت بالعيد ما أجمل بسمتك.

لا تقول أجا العيد، قول هلّت الأعياد، شخص لعيد الأضحى البهيج، والباقي عليك يرجع.

لا تقول عيد فرد فرحان، قول كل الأعياد علينا تتعود، وانت سنويا في قلبي لك معاد.

أقبل الحجيج وأطل العيد، وكل سنة وأنت مبتهج، يا غالي يعطيك ربي السن المديد.

لو كل الناس تسرح بالبراري، وتقطع جموع الصحاري، ما تلاقي واحد من مثلي هنّاك بالعيد يا غالي.

أهديك من الحب الكثير، وأدعو رب العباد لك ولغيرك، يخليك ربي ويرجع عليك العيد ونت بكل بخير.