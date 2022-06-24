اسعار الكباش في الجزائر 2022 أسعار الأضاحي 2022 في الجزائر، مع اقتراب موسم الحج المبارك، وكأي أسرة مسلمة في العالم، يتجهز الجزائريون للعيد الكبير، و يستعدون لشراء كباش العيد الكبير، ولأن أسعار الأضاحي تختلف وفق الطلب والعرض، كما أن أسعار كباش العيد من الممكن أن تصعد كل ما اقترب موعد موسم العيد 2022.

اسعار الكباش في الجزائر 2022 أسعار الأضاحي 2022 في الجزائر

يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال تفاصيل أسعار المواشي, اسعار الكباش, قيمة الخروف في جمهورية الجزائر عيد موسم الحج 2022.

ولا تتشابه أسعار المواشي والأكباش في مختلف الولايات في دولة الجزائر، و حسب تقارير المراقبين في أماكن البيع والشراء الرئيسية للمواشي في جمهورية الجزائر، لا تزال أسعار الكباش والأضاحي منخفضة حتى هذه اللحظة، إذ يمكن للأسر محدودة الدخل ، شراء أضاحي العيد بتكاليف متوسطة مقبولة.

أرخص أسعار المواشي الكباش متاح في ولايات سعيدة سيدي بلعباس تيارت وتسمسيلت.

أعلى أسعار الأضاحي من كباش وخرفان في ولاية وهران وعنابة ومناطق القبائل في دولة الجزائر.

أسعار الكباش

اسعار كباش العيد 2022، أفاد المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمربي المواشي، أن أسعار الأضاحي سوف ترتفع في ذاك الموسم، حيث ستتجاوز ضعفها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، موضحاً العوامل بعدم توفر رؤوس مواشي مثل كل عام، وارتفاع أثمان الأعلاف الذي بلغ لمستويات قياسية.

اسعار الخرفان

وصل ثمن خروف ضخم الكمية 85 ألف دينار، وبعضها إلى حواجز 110 1000 دينار.

أما سعر الخرفان متوسطة فريضة الحجم فبلغت بين 40 ألف دينار – 62 1000 دينار.

ثمن الخروف الضئيلة 38 1000 دينار.

وبحسب متخصصون ومطلعين في متاجر المواشي، من المنتظر أن تصعد أسعار الأضاحي في عيد موسم الحج بنسبة ثلاثين بالمائة مقارنة في السنين الفائتة، ولذا جراء تزايد أسعار النقل و ايجار الأراضي مع تزايد تكاليف العاملين في ذلك المجال.