أبو حسنة: لدينا عجز مالي ونعول على اجتماع المانحين في نيويورك

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن المنظمة الأممية تعول كثيرًا على اجتماع المانحين الذي سيعقد في نيويورك اليوم لزيادة التبرعات للأونروا.

وقال أبو حسنة: "الأونروا لديها عجز مالي بحوالي مئة مليون دولار"، مشيرا إلى أن الوكالة اُضطرت للاستدانة لتسديد فاتورة الرواتب الشهر الماضي.

وأشار المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إلى أزمة الغذاء العالمية وما تفرضه من تحديات كبيرة، موضحا أن هناك مليون و600 ألف لاجئ فلسطيني بحاجة إلى الدعم والغذاء.

ونفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما قالته فصائل فلسطينية عن عزم الوكالة نقل صلاحياتها إلى منظمات ووكالات أممية ودولية أخرى وتوزيع مهامها عليها.

وكانت لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية دعت لعقد اجتماع طارئ لها في مدينة غزة لبحث ما وصفته بـ"التصريحات الخطيرة" للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وقالت الفصائل إن لازاريني أشار في تصريحاته إلى أن الوكالة تبحث عن منظمات أو هيئات بديلة لتحل محلها في خدمة قضايا اللاجئين.