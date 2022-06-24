جدول مباريات الجولة الـ٣٠ من الدوري السعودي 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن جدول مباريات الجولة الـ٣٠ من الدوري السعودي، والتي لا تزال المنافسة بين الفرق المشاركة في الدوري السعودي قائمة لنيل اللقب للموسم 2022، كما يعد الصراع بين ناديي الهلال والاتحاد هو الصراع الأقوى للوصول لصدارة الدوري، كما لاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات جوجل عن جدول مباريات الجولة الـ٣٠ من الدوري السعودي 2022.

جدول مباريات الجولة الـ٣٠ من الدوري السعودي 2022

الدوري السعودي للمحترفين

يعتبر من أبرز الدوريات في المملكة العربية السعودية، يسمى أيضًا “دوري الملك محمد بن سلمان”. كما يعتبر ثاني أغلى دوري من الناحية التسويقية في قارة آسيا. انطلق الدوري لأول مرة سنة 1976 م، حيث كانت أول بطولة رسمية لهذا الدوري. يتم تنظيم الدوري تحت إشراف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. يتنافس في الدوري 16 فريقًا للفوز بلقب نهاية الموسم. تجد الإشارة إلى أن نادي الهلال السعودي هو الأكثر فوزًا بلقب الدوري، حيث نال 17 لقبًا، بينما يأتي نادي النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب.

جدول مباريات الجولة الـ٣٠ من الدوري السعودي 2022

مباريات الجولة ٣٠ من الدوري السعودي

تبدأ الجولة 30 من الدوري السعودي في 27 يونيو/ حزيران 2022، حيث تتنافس الفرق في 8 مباريات، وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري:

الجولة رقم 30 من الدوري السعودي للمحترفين “الجولة الأخيرة”

المباراة التاريخ الساعة الملعب

الهلال vs الفيصلي 27 – يونيو – 2022 م 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ملعب الملك فهد الدولي

الشباب vs الأهلي 27 – يونيو – 2022 م 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ملعب الأمير فيصل بن فهد

الفيحاء vs الإتفاق 27 – يونيو – 2022 م 9:00 مساءً بتوقيت السعودية مدينة المجمعة الرياضية

الطائي vs الحزم 27 – يونيو – 2022 م 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ملعب الأمير عبد العزيز بن جلوي

النصر vs الفتح 27 – يونيو – 2022 م 9:00 مساءً بتوقيت السعودية مرسول بارك

الاتحاد vs الباطن 27 – يونيو – 2022 م 9:00 مساءً بتوقيت السعودية الجوهرة المشعة

الرائد vs أبها 27 – يونيو – 2022 م 9:00 مساءً بتوقيت السعودية مدينة الملك عبد الله الرياضية “بريدة”

ضمك vs التعاون 27 – يونيو – 2022 م 9:00 مساءً بتوقيت السعودية مدينة الأمير سلطان بن العزيز الرياضية

كم باقي على انتهاء الدوري السعودي 2022

تبدأ الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الاثنين في السابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران عام 2022 م الموافق الثامن والعشرون من شهر ذو القعدة سنة 1443 هـ. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتبقى سوى جولة واحدة على انتهاء الدوري السعودي للمحترفين المُكون من30 جَولة منذ بداية الموسم حتى نهايته 2021/2022 .

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022

لا يزال نادي الهلال السعودي يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022، بفارق عدد الأهداف عن منافسه نادي الاتحاد السعودي اللذان يمتلكان ذات عدد النقاط “64 نقطة” لكل فريق، وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي هذا العام 2022:[1]

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط

1 الهلال 29 19 7 3 61 27 +34 64

2 الاتحاد 29 20 4 5 62 29 +33 64

3 النصر 29 18 4 7 56 35 +21 58

4 الشباب 29 15 9 5 52 34 +16 53

5 ضمك 29 12 7 10 37 43 -6 43

6 الفتح 29 9 8 12 44 39 +5 35

7 أبها 29 9 8 12 27 42 -15 35

8 الفيحاء 29 8 11 10 21 23 -2 35

9 الطائي 29 10 4 15 30 45 -15 34

10 التعاون 29 7 12 10 42 47 -5 33

11 الرائد 29 9 6 14 34 45 -11 33

12 الفيصلي 29 7 12 10 27 35 -8 33

13 الباطن 29 8 8 13 31 41 -10 32

14 الأهلي 29 6 13 10 38 43 -5 31

15 الإتفاق 29 7 10 12 39 47 -8 31

16 الحزم 29 4 5 20 23 47 -24 17

جدول مباريات الجولة الـ٣٠ من الدوري السعودي 2022

ترتيب هدافي الدوري السعودي

فيما يلي جدول يبين ترتيب هدافي الدوري السعودي على الشكل التالي:

الترتيب اللاعب عدد الأهداف

1 أوديون إيجالو – الشباب / الهلال 22

=2 رومارينيو – الاتحاد 18

=2 تاليسكا – النصر 18

4 ليندر تاوامبا – التعاون 17

5 عبد الرزاق حمد الله – النصر / الاتحاد 14

=6 كارلوس جونيور – الشباب 13

=6 إيميليو زيلايا – ضمك 13

8 موسى ماريجا – الهلال 12

=9 كريم البركاوي – الرائد 11

=9 فراس البريكان – الفتح 11

11 عمر السومة – الأهلي 10

=12 بافيتمبي جوميس 9

=12 فينسنت أبو بكر – النصر 9