"تمكين الشباب" تقرر تمديد استلام ملخصات الأبحاث حتى 30 يونيو

قررت رئاسة مؤتمر "تمكين الشباب الفلسطيني: تحديات الواقع وطموحات المستقبل" تمديد استلام ملخصات الأبحاث المشاركة في المؤتمر حتى مساء الخميس الموافق الثلاثين من يونيو الجاري، وذلك حتى يتسنى لجميع الباحثين المشاركين إنجاز أبحاثهم.

وأوضح رئيس المؤتمر د. أحمد الوادية في تصريح صحفي له الجمعة، أن اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر تسلمت حتى مساء الخميس (136) ملخصاً لأبحاث تحمل عناوين مهمة جدا في صميم محاور المؤتمر.

كما نوّهت رئاسة المؤتمر إلى الإخوة الباحثين الذين أرسلوا ملخصاتهم البحثية، إعادة إرسالها مرّة أخرى عبر البريد التالي: [email protected].

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر، بتاريخ 7 و 8 و 9 أغسطس 2022، حيث ستنطلق الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر من مدينة القدس الشريف، بمشاركة 31 جامعة فلسطينية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة على مدار ثلاثة أيام متواصلة.