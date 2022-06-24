اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ينتخب مدير قناة المنار رئيسًا للمجلس الأعلى

انتخب المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية IRTVU، اليوم الجمعة، المدير العام لقناة المنار إبراهيم فرحات رئيسًا للمجلس، وذلك خلال جلسته المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

كما وقد شارك في الجلسة أعضاء من الاتحاد ووفود إعلامية، الى جانب الأمين العام لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية الشيخ علي كريميان.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة، الشؤون التنظيمية والإدارية وتقارير الهيئات العامة التابعة للإتحاد وأمانته العامة، وسيتم انتخاب نائب رئيس المجلس، ورؤساء لجان الاتحاد.

كما وسيستعرض المشاركون في الجلسة التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي والانتهاكات بحق حرية الصحفيين وإعاقة عملهم، مبدين دعمهم لتطوير الإعلام وحل المشكلات التي تعيق تطوره وضرورة التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية ومراكز الأبحاث لمواجهة التحديات القائمة.

وسيطالب المجتمعون المؤسسات الإعلامية بمواكبة التطورات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا والإتصالات والإعلام والتحولات الرقمية.

وسيناقش الحاضرون التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم، وسيدعون المؤسسات الإعلامية والإعلاميين إلى مزيد من التعاون الشامل والكامل لتعزيز الدور والوظيفة والإرتقاء بأهداف الإعلام الملتزم المؤمن بحرية العدالة.

ومن المقرر أن ينتهي اجتماع المجلس الاعلى يوم غد السبت بمؤتمر صحافي يعقده الامين العام للاتحاد والنائب ورئيس المجلس الاعلى ونواب الامين العام لاطلاع الرأي العام على مقررات الاجتماعات واهم التوصيات الصادرة في هذا الخصوص.