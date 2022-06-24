قيادتا الجهاد الإسلامي وحماس تلتقيان في بيروت

التقى الأخ المجاهد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي ووفد من قيادة الحركة ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد اسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة مساء أمس في بيروت .

وقد بحثت القيادتان التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانًا ومكانًا والتهديدات المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

كما جرى استعراض المتغيرات السياسية وجهود الاحتلال للتوغل في المنطقة عبر بوابة التطبيع وانعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتعامل مع الاحتلال.

وناقشت قيادة الحركتان أوضاع شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء، وسبل توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا أينما كان.

كما بحث اللقاء الجهود المبذولة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا الفلسطيني.