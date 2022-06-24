الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك

أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، اليوم الجمعة، أنه تلقي الجيش الأوكراني أوامر بالانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك.

وقال غايداي في تصريحات له عبر تيلغرام :"إنّ القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد، بعد قتال متواصل مع الجيش الروسي منذ أسابيع".

وأضاف :"ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك، حيث تلقت الأوامر للقيام بذلك".

وكان منذ أيام، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف :"إنّ القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ميتلكينو المتاخمة لمدينة سيفيرودونيتسك في جمهورية لوغانسك".

كما أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليوف تحرير قرية توشكوفكا الواقعة جنوبي مدينة سيفيرودونيتسك من القوات الأوكرانية.

وكان الجيش الأوكراني أعلن انسحابه من وسط سيفيرودونيتسك، في إثر هجوم روسي على هذه المدينة الاستراتيجية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية،مطلع هذا الشهر، أنّ القوات الأوكرانية تكبّدت خسارة فادحة تصل إلى 90% من قواتها المهاجمة في معارك سيفيرودونيتسك، وبدأت تتراجع نحو مدينة ليسيتشانسك.

جدير ذكره أنه تعتبر المعركة من أجل السيطرة على المدينة بالغة الأهمية بالنسبة إلى روسيا من أجل فرض سيطرتها على آخر مساحة من الأراضي التي تهيمن عليها أوكرانيا في منطقة لوغانسك، فيما ستبقى مدينة ليسيتشانسك فقط تحت سيطرة الأوكرانيين.