موقع عبري: تعزيز الإجراءات الأمنية حول "نتنياهو"

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية لزعيم المعارضة "الإسرائيلية" بينيامين نتنياهو.

وقال موقع "واللا" العبري :" إنه تم تعزيز التدابير الأمنية حول زعيم المعارضة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، وسط حالة الترقب لحل "الكنيست" .

وأضاف الموقع العبري :"أن مكتب نتنياهو رفض التوضيح حول أساب هذا الإجراء الأمني".

وتساءل قائلاً "هل تم اتخاذ هذه التدابير في أعقاب الحل المتوقع للكنيست واحتمال عودة نتنياهو للعمل كرئيس للوزراء، أو بسبب التهديدات التي تعرض لها؟".

ويُشار إلى أنه كان رئيس الحكومة "الإسرائيلية" نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لبيد قد أعلنا أنهما قررا طرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع المقبل.

وكان أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينا" ووزير المالية الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء الماضي، أن الائتلاف سيرفق بمشروع قانون حل الكنيست، غداً، مشروع قانون يمنع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة.

ونفى ليبرمان، إمكانية نجاح محاولة المعارضة بمنع الانتخابات وتشكيل حكومة بديلة خلال ولاية الكنيست الحالية، معتبراً أنه لو أن نتنياهو مهتم فعلاً بدولة "إسرائيل"، وبالمعسكر القومي وبحزبه، لتنازل عن رئاسة الليكود، وتنحى إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده.

واتهم ليبرمان، نتنياهو بأنه السبب بالذهاب إلى الانتخابات، قائلاً: "هذه نتيجة للدسائس والأكاذيب والتآمر من جانب شخص واحد، اسمه بنيامين نتنياهو، وانعدام الاستقرار السياسي يضر بالمجتمع والاقتصاد والأمن".