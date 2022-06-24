أمير قطر يلتقي "السيسي" في القاهرة اليوم

يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في القاهرة وذلك في أول زيارة له إلى مصر منذ سنوات.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن مصادر لم تسمها :"أن الأمير القطري سيزور مصر اليوم، مشيرةً إلى أن الأمير تلقى دعوة من السيسي لزيارة القاهرة، ردا على دعوة تلقاها السيسي في وقت سابق لزيارة الدوحة".

ويُشار إلى أنه كانت العلاقات المصرية – القطرية شهدت تطورا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة "العلا" في 5 يناير 2021.

جدير ذكره أنه شهدت الأشهر الماضية تبادلاً للزيارات الرسمية على مستوى الوزراء بين البلدين.