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أسعار الدولار والذهب والنفط

هبوط أسعار الدولار والذهب والنفط عالمياً

هبطت أسعار الدولار والذهب والنفط، اليوم الجمعة، في الأسواق العالمية.

هبوط أسعار الدولار والذهب والنفط عالمياً

انخفاض الدولار

ومع انتهاء تداولات أسواق المال لهذا الأسبوع، اليوم الجمعة، شهد الدولار الأميركي أول انخفاض أسبوعي له هذا الشهر، بينما يتجه الذهب إلى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وتتسم بالضعف تعاملات سوق النفط الذي انخفض برميله مع انطلاق تعاملات اليوم.

أول انخفاض للدولار خلال الشهر الحالي

انخفض الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة، في طريقه إلى أول انخفاض أسبوعي له هذا الشهر حيث يقيم المستثمرون مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كانت الزيادات القوية في أسعار الفائدة ستؤدي إلى الركود.

هبوط أسعار الدولار والذهب والنفط عالمياً

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.07% إلى 104.33 في تعاملات الصباح الآسيوية.

كما تراجع من ارتفاع بنسبة 0.19% في اليوم السابق والذي كان مدفوعا غالبا بانخفاض اليورو بعد بيانات المصانع الأوروبية الضعيفة التي قللت من الرهانات على تشديد البنك المركزي الأوروبي.

وكان تداول الدولار متقلبا هذا الأسبوع، حيث تراهن الأسواق الآن على المزيد من إجراءات السياسة الحذرة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد زيادة أخرى متوقعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو/تموز.

هبوط أسعار الدولار والذهب والنفط عالمياً

تراجع الدولار مقابل الين الياباني

ومقابل الين، وهو شديد الحساسية للتغيرات في عوائد الولايات المتحدة، تراجع الدولار بنسبة 0.1% إلى 134.795.

ارتفاع اليورو

وارتفع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.0533 دولار، ولكن بعد أن تراجع بنسبة 0.44% خلال الليل بعد أرقام أضعف من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات الألماني والفرنسي.

هبوط أسعار الدولار والذهب والنفط عالمياً

انخفاض أسعار النفط

وقد تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها لفترة وجيزة حوالي دولار للبرميل، إذ وازنت السوق بين مخاوف تباطؤ الطلب جراء تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والضبابية المحيطة بالإمدادات.

سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت

وهبط سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 110 دولارات بحلول الساعة 03:1 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 104.46 دولارات. وانخفضت الأسعار نحو 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول ستيفن إينيس :"إن العقود الآجلة للخام عادت مرة أخرى إلى وضع تفضيل البيع بعد أن جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات بالولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات، إلى جانب تراجع في بيانات التصنيع في ألمانيا. وأضاف "في ظل هذه الظروف، ستصبح أسعار النفط الخام المرتفعة شديدة الحساسية لأي زيادة في مدخلات الإمداد"، مشيرا إلى تزايد الضغوط على أوبك لتعزيز الإنتاج".

وقالت مصادر :"إن أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في أغسطس/ آب على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط والتضخم مع اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة السعودية".

هبوط أسعار الدولار والذهب والنفط عالمياً

تراجع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب استقراراً، اليوم الجمعة، رغم أنها تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعا كبيرا لمواجهة التضخم الجامح.

سعر أونصة الذهب

وصعد سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1824.72 دولارا بحلول الساعة 2:15 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1825.9 دولارا. وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول للمشرعين أمس الخميس :" إن التزام البنك بكبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاما "غير مشروط"، حتى مع إقراره بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم الجمعة، مما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

أسعار باقي المعادن الثمينة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.02 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 915.11 دولارا، لكنهما يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية. وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1870.29 دولارا، وارتفع نحو 3 بالمئة هذا الأسبوع.