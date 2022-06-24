بالصور مستوطنون يقتحمون منطقة الباذان شمال شرق نابلس

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، منطقة الباذان شمال شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المئات من المستوطنين وصلوا من خلال باصات قاموا باقتحام منطقة شلالات الباذان شمال شرق نابلس.

ويُشار إلى أن منطقة شلالات الباذان في نابلس تعتبر من أهم المناطق السياحية والترفيهية التي يحاول الاحتلال السيطرة عليها من خلال اقتحامات المستوطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال ومستوطنيه صعدوا خلال الفترة الأخيرة من اعتداءتهم بحق المواطنين والأماكن الأثرية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.



