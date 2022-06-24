أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن مقابل الدينار الأردني،ويهتم بالبحث عنه عدد كبير من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين وغيرهم، وبعد الزيادة الملحوظة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية مثل جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال، آملين أن ينال على إعجابكم..

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

ارتفاع سعر الذهب في الأردن

وارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الجمعة 24 يونيو/حزيران 2022، وسط رواج بالأسواق، وفق متعاملين.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، إلى نحو 42.06 دينار (59.32 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن، إلى نحو 36.80 دينار (51.91 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن اليوم، إلى نحو 31.54 دينار (44.49 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.53 دينار (34.60 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن، ارتفاعًا إلى نحو 1.308 ألف دينار (1845 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، نحو 294.42 دينار (415.26 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالمياً، هبطت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم.