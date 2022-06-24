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أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في المغرب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المغرب، اليوم الجمعة 24 يونيو/حزيران 2022، رغم هبوط المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم في المغرب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المغرب، نحو 593.94 درهم (59.01 دولار)، صعودا من 592.39 درهم .

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في المغرب (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 519.71 درهم (51.63 دولار)، ارتفاعا من 518.35 درهم في إغلاق أمس.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب، نحو 445.46 درهم (44.26 دولار)، مقابل 444.30 درهم في إغلاق أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 346.47 درهم (34.42 دولار)، مقابل 345.56 درهم في إغلاق أمس.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في المغرب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في المغرب، نحو 18.472 ألف درهم (1835 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب، نحو 4.158 ألف درهم (413.05 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، هبطت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة للغاية.