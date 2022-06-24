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أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022
ارتفاع أسعار الذهب في المغرب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المغرب، اليوم الجمعة 24 يونيو/حزيران 2022، رغم هبوط المعدن النفيس عالميا.
أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022
أسعار الذهب اليوم في المغرب
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المغرب، نحو 593.94 درهم (59.01 دولار)، صعودا من 592.39 درهم .
سعر جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في المغرب (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 519.71 درهم (51.63 دولار)، ارتفاعا من 518.35 درهم في إغلاق أمس.
أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022
سعر جرام الذهب عيار 18
وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب، نحو 445.46 درهم (44.26 دولار)، مقابل 444.30 درهم في إغلاق أمس.
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 346.47 درهم (34.42 دولار)، مقابل 345.56 درهم في إغلاق أمس.
أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022
سعر الأوقية والجنيه الذهب في المغرب
سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في المغرب، نحو 18.472 ألف درهم (1835 دولارا).
فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب، نحو 4.158 ألف درهم (413.05 دولار).
أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 24 يونيو 2022
أسعار الذهب اليوم عالميا
وعالمياً، هبطت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة للغاية.