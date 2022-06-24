طالع أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات الجمعة 24 يونيو 2022

أسعار الذهب في السودان بتعاملات اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السودان، حيث ارتفع متوسط أسعار الذهب اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 يونيو/حزيران 2022، رغم تراجع الأسعار عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان في تعاملات اليوم الجمعة، إلى 27.140 ألف جنيه (59.32 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 23.748 ألف جنيه (51.91 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان اليوم، إلى نحو 20.355 ألف جنيه (44.49 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.831 ألف جنيه (34.60 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 844.039 ألف جنيه (1845 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21)، نحو 189.981 ألف جنيه (415.26 دولار).

و هبطت أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم.