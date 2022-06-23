بكم سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 24-6-2022 عيار 21 و18 بالمصنعية

بكم سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة الموافق 24-6-2022 عيار 21 و18 بالمصنعية ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن سعر الذهب في مصر عبر محرك جوجل العالمي وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في نشر تلك الأسعار في هذه المقالة التي توضح لكم كافة الأسعار من جميع العيارات وذلك بالدولار والجنيه وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

كما وضعنا لكم متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية وهي على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 230,857 شراء 230,286

عيار 22 بيع 211,619 شراء 211,095

عيار 21 بيع 202,000 شراء 201,500

عيار 18 بيع 173,143 شراء 172,714

عيار 14 بيع 134,667 شراء 134,333

عيار 12 بيع 115,429 شراء 115,143

الاونصة بيع 7,179,657 شراء 7,161,886

الجنيه الذهب بيع 1,616,000 شراء 1,612,000

الكيلو بيع 230,857,143 شراء 230,285,714

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب في مصر عيار 18

كما وضعنا لكم متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية وهي على النحو التالي

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 147,617 ليرة $58.75

سعر الذهب عيار 22 135,317 ليرة $53.86

اسعار الذهب عيار 21 129,168 ليرة $51.41

اسعار الذهب عيار 18 110,715 ليرة $44.07

سعر الذهب عيار 14 86,111 ليرة $34.27

سعر الذهب عيار 12 73,809 ليرة $29.38

اسعار أوقية الذهب 4,590,895 ليرة $1,827

اسعار جنيه الذهب 1,033,345 ليرة $411.28

اسعار كيلو الذهب 147,617,218 ليرة $58,752

بكم سعر الذهب النهارده اليوم في مصر

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية وهي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 يونيو 148,595 130,024 111,448 86,681 74,297

21 يونيو 147,932 129,444 110,951 86,294 73,966

20 يونيو 148,627 130,052 111,472 86,700 74,314

19 يونيو 148,716 130,130 111,539 86,751 74,358

18 يونيو 148,716 130,130 111,539 86,751 74,358

17 يونيو 148,522 129,960 111,393 86,638 74,261

16 يونيو 149,790 131,070 112,345 87,378 74,895

15 يونيو 148,207 129,684 111,157 86,455 74,103

14 يونيو 146,179 127,910 109,636 85,272 73,090

13 يونيو 147,286 128,878 110,466 85,917 73,643

في نهاية المقالة حول بكم سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة الموافق 24-6-2022 عيار 21 و18 بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .