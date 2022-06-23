أسعار الأضاحي في الأردن لعيد الأضحى 2022، يتساءل الكثير من المتابعين الذين يرغبون في شراء اضحية عيد الأضحى 2022 عن أسعار الأضاحي في الأردن، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة سعر الخروف البلدي، سعر الخروف الروماني في الأردن، سعر الخروف اليوم، سعر الخروف الصومالي في الأردن، كما يوضح لكم حكم ذبح الأضحية، و أماكن بيع الأضاحي في الأردن.

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى في الأردن 2022

أسعار الاضاحي في الأردن من الموضوعات التي يكثر البحث والسؤال عنها لقرب موعد عيد الاضحى. حيث تعد الأضحية من شعائر اليد الإسلامي ودليل على إخلاص العبد لربه كما أنها سنة مؤكدة. في حين يبحث المواطنون والمقيمون داخل المملكة الأردنية الهاشمية عن أسعار الأضاحي وأماكن بيعها في الأردن. أما عن موعد عيد الأضحى في الأردن فهو يوافق في 10 ذو الحجة 1443. بينما تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة الأردنية رسميًا يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة، 9 يوليو حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 ،13 ذو الحجة 1443. إذ يعود الموظفين إلى عملهم في يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2022.

أسعار الأضاحي في الأردن 2022

مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسعار الخراف ارتفاعا في السوق الأردني في كافة المناطق. و ذلك بسبب ازدياد الطلب على الأضاحي في عيد الأضحى في الأردن وهذا ما أكدته لما وزارة البيئة والزراعة، حيث يتزايد حجم الطلب خاصة مع وجود المواطنين في الحج.

إذ سيكون هناك ارتفاع كبير هذا العام مع استئناف الحج بعد توقفه لمدة عامين إثر وباء كورونا. كذلك تختلف الأسعار من سعر الخروف البلدي أو سعر الخروف الروماني، فما زالت الأوضاع الاقتصادية سيئة بعد فيروس كورونا. أما عن أسعار الأضاحي التي أعلنتها وزارة البيئة والزراعة في الأردن:

إذ أن سعر الخروف البلدي يتراوح ما بين 180-220 دينار أردني.

كذلك سعر الخروف المستورد نحو 135 ديناراً.

في حين يبلغ سعر الأغنام الصومالية ما بين 65 و70 دينارا للرأس بحسب وزنه وحجمه.

أماكن بيع الأضاحي في الأردن 2022

فقد حددت وزارة البيئة والزراعة العديد من أماكن بيع الأضاحي في المحافظات الأردنية. كما تم تجهيزها لاستقبال المواطنين الراغبين في شراء أضحية عيد الفطر، وهي كالآتي:

حيث توجد الأضاحي في شارع نالشك / حي الظهير / الدمينة، ذلك لمناطق وادي السير وبدر الجديدة ومرج الحمام.

كذلك في شارع الشعائر بالقرب من الجسور العشرة لمناطق القويسمة ورأس العين.

أيضا في شارع الملك عبد الله الأول مقابل مستودعات الجيش لمنطقة ماركا.

فضلا عن بيعها في شارع الحزام الدائري من كاميرا مراقبة السرعة حتى جسر الصالحية لمنطقة النصر.

كذلك في شارع الأمير حسين للمناطق زهران واليرموك وبدر نزال والمقابلين.

فضلا عن بيعها في مسلخ الماضونة بسوق الحلال، وفي متفرع نهاية شارع البطحاء لمنطقة بسمان على شارع النخيل.

علاوة على بيعها في شارع ضيف الله الحمود مقابل المركز الأمني لمناطق شفا بدران، أبونصير، الجبيهة.

بالإضافة إلى بيعها في شارع مصعب بن عمير مقابل سوق الوحدات الشعبي ومجمع الجنوب لمنطقة رأس العين.

كما سيتم بيعها في شارع الصخرة قرب فندق الكراون ومستودع دائرة التنفيذ سابقا لمنطقة المقابلين.

حكم ذبح الأضحية

إذ إن الأضحية هي ما يذبحه المسلم في يوم النَّحْر؛ يوم عيد الأضحى وما يليه من أيّام التشريق الثلاثة من الأنعام. ذلك على وجه التعبُّد لله سبحانه، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كما أن للأضحية أحكام وشروط.

حيث يجب امتلاك المُضحّي للأضحية بطريقة شرعيّة كأوّل شرط، ليصحّ التضحية بها. أيضا يجب على المُضحّي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيّبة السليمة من العيوب والمرض وغير كبيرة في سنها. بالإضافة إلى النية عند ذبح الأضحية بالقلب ولفظها باللسان. فضلا عن أنها سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهي سنة مؤكدة لدى مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهية.