الفيفا يقرر رفع عدد اللاعبين في كأس العالم 2022 إلى 26 لاعبا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس 23 يونيو/حزيران، رفع عدد اللاعبين لكل منتخب مشارك في كأس العالم 2022 بقطر إلى 26 لاعباً عوضاً عن 23 لاعباً.

وبناء على هذا القرار فقد زاد الحد الأقصى للاعبين الواردة أسماؤهم على لائحة البدلاء في كشف المباراة "من 12 إلى 15 ليصبح العدد الكامل للاعبين 26 لاعباً لكل منتخب 11 أساسياً و15 احتياطياً.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن رفع عدد اللاعبين في القوائم الزولية للمنتخبات من 35 لاعباً إلى 55 لاعباً يتم تقليصها لاحقاً إلى 26 لاعباً في القوائم النهائية التي سيكون يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الموعد النهائي لتقديمها.

وسبق لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الهيئة المسؤولة عن قوانين كرة القدم، أن صادق في منتصف الشهر الماضي على اعتماد خمسة تبديلات لكل منتخب في كل مباراة، بعدما كانت ثلاثة في السابق.

وقال المجلس في بيان: "بات بالإمكان الآن إدراج ما بين 23 و26 لاعبا في القائمة النهائية" لكل منتخب وذلك بهدف التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 والفترة الاستثنائية التي سيقام خلالها المونديال".

وتستضيف قطر النسخة 22 من نهائيات كأس العالم في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

المنتخب المتأهلة لكأس العالم 2022 بقطر

تشهد بطولة كأس العالم 2022 بقطر مشاركة 32 منتخباً للمرة الأخيرة، قبل التحول إلى 48 منتخباً في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا، ويلز.

كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، كوستاريكا.

مجموعات كأس العالم 2022 بقطر

ملاعب نهائيات كأس العالم قطر 2022

إستاد أحمد بن علي: السعة 40 ألف مقعد. يقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر، وسيكون مقراً لنادي الريان الرياضي صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة.

إستاد خليفة الدولي: السعة 40 ألف مقعد. عزيز على قلوب أهل قطر لكونه رسم تاريخ كرة القدم في البلاد. شُيِّد عام 1976 وجُدِدَ ليستضيف كأس العالم 2022.

إستاد لوسيل: إستاد نهائي قطر 2022. السعة 80 ألف مقعد. يقع وسط مدينة لوسيل الحديثة.

إستاد 974: السعة 40 ألف مقعد. مكوّن من حاويات الشحن البحري والعوارض الفولاذية القابلة للتفكيك بالكامل، ويرمز إلى التاريخ البحري للدوحة ويتناغم مع الميناء الذي يقع على مقربة منه.

إستاد الثمامة: السعة 40 ألف مقعد. تصميمه مستوحى من القحفية وهي القبعة التي يرتديها الرجال في الوطن العربي.

إستاد الجنوب: السعة 40 ألف مقعد. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية وهي واحدة من أقدم المدن القطرية الآهلة بالسكان.

إستاد المدينة التعليمية: السعة 40 ألف مقعد. تحيط به عدد من الجامعات الرائدة في قطر وسيستضيف المباريات حتى ربع النهائي.

إستاد البيت: إستاد المباراة الافتتاحية. السعة 60 ألف مقعد. تصميم مستوحى من بيوت الشعر التقليدية.