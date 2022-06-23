سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، شهدت محركات البحث عمليات بحث كبيرة عن أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية سعر الدولار و العملات الأجنبية في سوريا.

سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا بداية تعاملات اليوم الجمعة 24يونيو/حزيران 2022 بالسوق الموازية غير الرسمية فيما استقر السعر لدى البنوك.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وزاد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3985 ليرة للشراء، و4020 ليرة للبيع، مقابل 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرات للبيع، أمس بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4185 ليرة للشراء، و4227 ليرة للبيع، مقابل 4168 ليرة للشراء، و4210 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، 4851 ليرة للشراء، و4903 ليرات للبيع، مقابل 4830 ليرة للشراء، و4883 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1061 ليرة للشراء، و1073 ليرة للبيع، مقابل 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1082 ليرة للشراء، و1095 ليرة للبيع، مقابل 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 12983 ليرة للشراء و13123 ليرة لبيع.