سعر جرام الذهب مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، في تعاملات اليوم الجمعة، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الليرة السورية، حيث ارتفع متوسط أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم وسط موجة ركود في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، إلى نحو 149.047 ألف ليرة (59.32 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 130.419 ألف ليرة (51.91 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا اليوم، إلى نحو 111.787 ألف ليرة (44.49 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 86.945 ألف ليرة (34.60 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا بتعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعًا إلى نحو 4.635 مليون ليرة (1845 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.043 مليون ليرة (415.26 دولار).

عالميًا، هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم.