دعاء يوم عرفة مكتوب مستجاب 2022 ادعية وقفة عرفات مستجابة كاملة، حيث يستعد المسلمون من جميع أنحاء العالم في هذه الأيام لاستقبال واحدة من أفضل أيام العام على الإطلاق وهو يوم عرفة، الذي يقف فيه الحجاج في صعيد عرفات في يوم الحج الأكبر للعام 2022-1443.

فريق فلسطين اليوم الإخبارية يسأل الله أن يبلغنا وأياكم ذلك اليوم المبارك و يعيننا على الصيام و إخلاص الدعاء فيه وخير الدعاء دعاء الانبياء ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير )) ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لصالح الأعمال ويكتبنا وذريتنا من عتقائه من النار .

افضل دعاء في يوم عرفة

اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمداً أو نسياناً أو جهلاً، وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركتها غفلة أو سهواً أو نسياناً أو تهاوناً أو جهلاً أو قلة مبالاة بها.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي ، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ. اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.

اللهم اجبر خاطري جبرًا أنت وليّه فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ربي اشرح لي صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يُبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي ولا في نفسي ولا في باقي أهلي ولا تُعسر أمري وافتح لي أبوابي المغلق .

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو آخر شهور السنة الهجرية، وهذا يوم يكون هو اليوم الذي يقف عليه الحجاج على جبل عرفات وهي أحد الشعائر المفروضة على المسلمين عند أداء فريضة الحج. ولذلك جعل الرحمن هذا اليوم مميزاً عن باقي أيام العام من حيث الأجر والثواب الذي يعود على من يقيمه احتساباً لله عز وجل، ومن العبادات المستحبة في هذا اليوم العظيم هو ادعية يوم عرفة مكتوبة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

دعاء يوم عرفة اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمْني، إنك أنت الغفورُ الرحيم. رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. رب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذريتي ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً.

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. ربي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

اللهم إنَّكَ عفوٌ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنا. رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللّهم إنّي أسألك عيشةً نقية، وميتة سويَّة، ومردّاً غير مُخزٍ ولا فاضح.

دعاء لنفسي يوم عرفة

يجب أن يستغل المسلم أي يوم مبارك من أجل الدعاء لنفسه والآخرين لذلك من الطبيعي أن يكون هناك دعاء لنفسي يوم عرفة خاصة أن هذا اليوم يقول السلف الصالح عنه أنهم لم يدعوا بِدعاء فيه إلا وأن انقضى لهم قبل مرور الحول لذلك كان صحابة رسول الله -رضوان الله عليهم- يدخرون كامل أدعيتهم سواء لِنفسهم أو لأحبائهم من أجل الدعاء بهذه الأدعية في هذا اليوم المبارك.

دعاء يوم عرفة اللهم إني اسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك, يا اسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآله محمد، وإن تفعل بي كذا وكذا ” وتطلب حاجتك للدنيا والاخرة ”.

اللهم اجعلني ممن رضيت عمله, وأطلت عمره واحييته بعد الموت حياة طيبة. اللّهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني.

اللّهم إنّي أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم .

اللّهم اجعل أوسع رزقك عليَّ عند كبر سني، وانقطاع عمري”. اللّهم قِني شرَّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللّهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت”.

اللّهم أصلح حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي”. اللَّهم اغفِرْ لي، وَإرحمني، واهْدِني، وعافِني، وارزقني” .

اللّهم إنّي أعوذ بكَ من الكسل والمأثم والمغرم”. اللّهم إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي ظُلْماً كثِيراً، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فأغفر لي مَغفِرَةً مِن عِنْدِكَ وَإرحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم”.

اللّهم إنّي أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات”.

اللّهم إِني أعوذُ بِكَ مِنْ شَر سَمْعِي، وَمِن شَرِّ بصَرِي، وَمِن شَرِّ لِسَاني، وَمِن شَرِّ قَلبي، وَمِن شَرِّ منِيِّي”. اللّهم إنّي أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء”.

اللّهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البرَصِ، وَالجنُونِ، والجُذَامِ، وسّيءِ الأَسقامِ”.

اللّهم أَلهِمني رُشدِي، وأَعِذني مِن شَرِّ نفسي”. ‏اللهم إنا نسألك ذنوب تغفر وحاجات تقضى وأمنيات تتحقق وأدعية تستجاب في هذا اليوم الفضيل

ادعيه ليوم عرفه للأمام الحسين

بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صلِ على محمد وآل محمد , اللهم اني اسالك يامن هو اقرب اليَّ من حبل الوريد , يامن يحول بين المرء وقلبه , يامن هو بالمنظر الاعلى وبالأفق المبين , يامن هو الرحمن على العرش استوى , يامن ليس كمثله شيء , وهو السميع البصير , اسألك ان تصلي على محمد وال محمد , وان تقضي حوائجي للدنيا والأخرة , برحمتك يا ارحم الراحمين ) وتسأل حاجتك فأنها تقضى ان شاء الله الَلهُمَ يا اَسْمَعَ السّامِعينَ، يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ، وَيا اَسْرَعَ الْحاسِبينَ، وَيا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد السّادَةِ الْمَيامينَ، وَاَسْأَلُكَ اَللَّهُمَّ حاجتي التي اِنْ أعطيتيها لَمْ يضرني ما منعتني، وَاِنْ مَنَعْتَنيها لَمْ ينفعني ما أعطيتني، اَسْأَلُكَ فَكاكَ رقبتي مِنَ النّارِ، لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَاَنْتَ عَلى كُلِّ شيء قَديرٌ، يا رَبُّ يا رَبُّ اللهم يا اجود من عطى , ويا خير من سُئل , ويا ارحم من استرحم , اللهم صلِ على محمد واله في الاولين , وصلِ على محمد واله في الملإِ الاعلى , وصلِ على محمد واله في المرسلين , اللهم اعطِ محمد واله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة , والدرجة الكبيرة اللهم اني امنت بمحمد صلى الله عليه واله ولم أره فلا تحرمني في يوم القيامة رؤيته , وارزقني صحبته , وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشرباً روياً سائغاً هنيئاً , لا اظمأ بعده ابداً , انك على كل شيء قدير , اللهم اني آمنت بمحمد صلى الله عليه واله ولم اره , فعرفني في الجنان وجهه , اللهم بلغ محمداً صلى الله عليه واله مني تحيةً كثيرةً وسلاماً.