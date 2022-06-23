ما هو سبب وفاة العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية؟ من هو العميد محمد نبيل ويكيبيديا

سبب وفاة العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية ويكيبيديا، شهدت منذ دقائق قليلة جدا قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة حالة كبيرة من الحزن الشديد ، يأتي ذلك الامر بعد وفاة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية وذلك بعد دخوله في صراع كبير مع المرض وقد توفي إصابته بأزمة قلبية أثناء مباشرته العمل داخل القسم ، ذلك الامر الذي جعل المواطنين في حالة حزن شديدة جدا ، حيث يتسلم ذلك العميد بحسن السيرة الذاتية ولعلنا في الوقت الحالي سنعمل علي توفير سيرته طوال مشواره بالداخلية.

سبب وفاة العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية

وقد اشار مصدر امني منذ دقائق قليلة جدا انه اثناء تواجد العميد محمد نبيل في قسم شرطة العمرانية داخل القسم لمباشرة عمله شعر العميد بحالة كبيرة من اعياء يأتي ذلك الامر عقب إصابته بأزمة في القلب ، وقد انتقل بعد ذلك الي المستشفى وذلك من اجل تلقي العلاج اللازم لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته ، ذلك الامر الذي جعل المواطنين في حالة حزن شديدة جدا ، فهو من أفضل رجال الشرطة المصرية ، والذي كان يتسلم بالعدل ، وعند نشر خبر وفاته عمل العديد علي تقديم العزاء له ولأسرته.

ويكيبيديا من هو محمد نبيل مأمور قسم العمرانية

والجدير بالذكر ايضا يذكر ان العميد نبيل قد تخرج من كلية الشرطة المصرية وذلك في عام 1997 وقد بدا بعد ذلك عملة في قطاع امن الجيزة ، ثم بعد ذلك انتقل الي عدد كبير من الاقسام والمركز والتي منها شرطة بولاق الدكرور، الجيزة، العجوزة، أوسيم، وغيرهم وصولًا إلى نائب مأمور قسم شرطة الوراق، ثم تم نقله إلى العمل بمديرية أمن بني سويف، وتولى منصب مأمور مركز شرطة ناصر، وبعودة مرة أخرى إلى قطاع أمن الجيزة تولى منصب مأمور.