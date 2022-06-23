وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات HD ، ويبحث الملايين من الأشخاص في سوريا وغيرها من البلدان المجاورة عن تردد قناة سما السورية عبر محركات جوجل الشهير من أجل مشاهدة جميع برامجها ، وسارع فريق فلسطين اليوم بكامل جهوده في وضع الإشارة هنا ، مع العلم ان نسبة مشاهدات الفضائية تزداد يوما بعد يوم بفضل المحتوى الجذاب والمشوق التي تعرضه .

ولقد حرصنا على وضع تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات بسبب عمليات البحث المتواصلة على التردد حيث يتحمس المشاهد يوميا في متابعة ومشاهدة القناة الرائدة مقارنة بالمسلسلات السورية الأخرى ، وللوصول إلى التردد فهو على النحو التالي:

تردد قناة سما السورية الجديد 2022

وقد وضع لكم فريق الموقع تردد قناة سما السورية على نايل سات وهو على النحو التالي: التردد: 10921 ومعدل الترميز: 27500 ومعمل تصحيح الخطأ: 6/5 والاستقطاب: عمودي ، وفيما يلي خطوات ضبط قناة سما وهو التالي:

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10921.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة سما السورية

تردد آخر لقناة سما

تردد القناة: 11938.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة سما

تردد القناة: 11177.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة سما السورية

وبعد أن تعرفنا على تردد قناة سما السورية فقد نشير إلى حضراتكم إلى أن قناة سماء تعد واحدة من أهم القنوات السورية التي تهتم بشكل كبير في الدراما العربية بشكل عام والدراما السورية بشكل خاص وتقديم برامج التيك شو ايضًا. وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .