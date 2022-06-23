الصحة العالمية: لم نسجل أي ملاحظات حول لقاح "سبوتنيك V"

صرح بيتر غلوبشوكو، رئيس جامعة سيتشينوف والأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، أنه لم يكن لدى منظمة الصحة العالمية أي ملاحظة على اختبارات لقاح "سبوتنيك V".

وقال غلوبشوكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن خبراء المنظمة لم يكن لديهم تعليق واحد. لماذا؟ لأن المعهد يلبي جميع المعايير الدولية.

وأجريت التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز "غاماليا" القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في جامعة سيتشينوف في صيف عام 2020.

وأكدت الدراسة سلامة اللقاح. في وقت لاحق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" وهو "سبوتنيك V".

وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.