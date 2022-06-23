هبوط ملحوظ أسعار الذهب في العالم، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في العالم، حيث شهدت انخفاضاًً ملحوظاً، ويبحث الكثير من المتابعين وخاصة المستثمرين والتجار على أسعار الذهب العالمية، حيث زات عمليات البحث عن أسعار الذهب في العالم في الآونة الأخيرة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

هبوط ملحوظ لأسعار الذهب في العالم

تراجع الذهب

هبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 يونيو/ حزيران 2022 متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة للغاية.

هبوط ملحوظ أسعار الذهب في العالم

وكان أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم.

هبوط ملحوظ لأسعار الذهب في العالم

أسعار الذهب في العالم

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % أيضا إلى 1834.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا :"مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة كبيرة محتملة فعلا، فقد كان هذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة".

هبوط ملحوظ لأسعار الذهب في العالم

أسعار المعادن النفيسة

سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.28 دولار للأوقية.

سعر البلاتين

وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 923.62 دولار في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.