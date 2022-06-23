طريقة عمل الكريمة البيضاء للحلويات، ويبحث الكثير من المتابعين عن طريقة عمل الكريمة البيضاء والتي تستخدم في الكثير من الحلويات الشرقية، وتهتم الكثير من الامهات بصناعة العديد من وصفات الكريمة البيضاء، حيث يحبها العديد من الأطفال، ولهذا زادت عمليات البحث عن طريقة عمل الكريمة البيضاء اللذيذة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل الكريمة البيضاء للحلويات

الكريمة البيضاء

تعتبر الكريمة هي أولى الأفكار التي ترد إلى الذهن عند الرغبة في تزيين الحلويات، وهناك عدة أنواع منها، مثل الكريمة البيضاء والملونة وكريمة الشوكولاته، وكريمة الكراميل، وكريمة زبدة الفول السوداني، وغيرها من الأنواع.

طريقة عمل الكريمة البيضاء للحلويات

مقادير الكريمة البيضاء