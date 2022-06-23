هنية ووفد قيادة الحركة يلتقيان قيادة الجماعة الإسلامية في لبنان

زار إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة، ظهر اليوم الخميس، مركز الجماعة الإسلامية في بيروت، حيث التقى مع الأمين العام للجماعة د. عزام الأيوبي وعدد من قياداتها المركزية.

وأشاد رئيس الحركة خلال الزيارة بمواقف الجماعة تجاه قضية فلسطين والصراع مع الاحتلال، مشيرًا إلى القضايا المشتركة التي يجري بحثها، وخاصة المتعلقة بالقدس والأقصى، ومحاولات فرض السيادة الدينية على أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضية الفلسطينية برمتها، وكذلك الرفض المشترك لمسار التطبيع والمشاريع الصهيونية لاختراق المنطقة.

كما تطرق إلى واقع الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، وخاصة الظروف الصعبة في المخيمات، والعمل من أجل تحسين أوضاعهم وحياتهم وصولًا إلى تحقيق حق العودة بإذن الله.

كما هنأ رئيس الحركة الجماعة الإسلامية ولبنان لإنجاز الاستحقاق الانتخابي ونجاح مرشحين للجماعة على قوائمها في الانتخابات، مؤكدًا التضامن الكامل مع لبنان الدولة والمقاومة والشعب والقوى أمام محاولات الاحتلال نهب ثرواته، وقال "لا حق للاحتلال في فلسطين أو لبنان أو أي جزء من الحقوق الدينية".

من جانبه، رحب د. عزام الأيوبي الأمين العام للجماعة بزيارة رئيس الحركة والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقة الثنائية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني والعلاقة مع حركة حماس، مؤكدًا الوقوف إلى جانب فلسطين وقضيتها الوطنية إلى أن تنتهي بتحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى خطورة المرحلة الراهنة التي يحاول فيها الاحتلال توسيع دائرة الدول التي يقوم بالتطبيع معها، وكذلك محاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى النقاش الجاري مع قيادة حركة حماس فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين في المخيمات وحقوقهم.

وقد ضم وفد قيادة الحركة الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، ود. خليل الحية، والقادة في الحركة أسامة حمدان، وطاهر النونو، ود. أحمد عبد الهادي.