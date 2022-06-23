أسير من رام الله يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق لإنهاء عزله

علق الأسير محمد نواره إضرابه المفتوح عن الطعام، اليوم الخميس، بعد اتفاقا أبرمه مع مصحلة السجون يقضي بإنهاء عزله قبل عيد الأضحى المبارك

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الأسير محمد نواره علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة عشرة أيام رفضًا لعزله المستمر منذ 11 شهرًا، وذلك بعد الاتفاق بانهاء عزله قبل العيد، ونقله إلى سجن آخر".

وأوضح أن الأسير نواره يقبع في عزل سجن "ريمون" وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن مدى الحياة

‏يشار إلى أنّ الأسير نواره من سكان مدينة رام الله خاض عدة إضرابات منذ العام الماضي رفضا لعزله.