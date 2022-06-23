بالصور صحيفة عبرية تكشف: تدريب "إسرائيلي" أميركي يحاكي تصعيداً عسكرياً مع "حزب الله"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنه أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، تدريباً عسكرياً مشتركاً مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، لفحص الاستعدادات للتعامل مع "تحديات أمنية مشتركة" وعلى رأسها تصعيد عسكري في "الجبهة الشمالية" مع "حزب الله".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية :"بأن التدريب العسكري أجري "في الأيام الأخيرة"، وذلك بعد مناقشة السيناريوهات المحتملة لمواجهات عسكرية محتمل تعالج "تحديات مشتركة".

ويُشار إلى أنه جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقد في "إسرائيل" بين كبار الضباط في القيادة الوسطى الأميركية (سانتكوم)، ومسؤولين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة العبرية :"بأنه شمل التدريب العسكري تنسيق خطط التعاون في مجال الدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة اللوجستية".

ولفتت، إلى أن التدريب لم يتم التطرق إلى احتمال مشاركة أميركية فاعلة في مواجهة عسكرية بين "إسرائيل" و"حزب الله".



