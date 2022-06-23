طريقة طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية، وتعتبر الكيكة الاسفنجية من أشهى أنواع الكيك التي يتناولها العديد من الناس لمذاقها المميز والجذاب، حيث يحبها الأطفال أيضاً؛ وهذا ما يجعل الكثير من السيدات تبحث عن طريقة صناعتها في البيت لإعدادها لأطفالها، لإشباع رغباتهم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن طريقة عمل الكيك الإسفنجي العادي، نقدم لكم هذا المقال.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية

أولا: المقادير:

- 2 كوب من الدقيق.

- كوب ونصف من السكر.

- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- كوب وربع من الحليب.

- كوب إلا ربع من الزبدة.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- 3 بيضات.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية

ثانياً: طريقة العمل:

- نشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

- نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح وتقلب جميع المكونات جيدا.

- في وعاء آخر يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

- نضع الزبدة ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.

- نضيف خليط الدقيق بالتدريج والحليب بالتبادل مع الخفق حتى نحصل على عجينة الكيك.

- نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونرشها بالدقيق.

- يصب في الصينية خليط الكيك ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا حتى نضج الكيك ثم تقدم.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال على على إعجابكم.