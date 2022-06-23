زيدان يترك الباب مفتوحاً أمام تدريب سان جيرمان !

ترك المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، الباب مفتوحاً أمام تدريب فريق باريس سان جيرمان في المستقبل.

ونقلت صحيفة "ليكيب" عن زيدان قوله :"هناك إمكانية تدريب سان جيرمان في يوم ما إنه "لا يوجد مستحيل أبدا".

وأضاف زيدان :" "بصفتي مدربا، لن يتاح أمامي 50 ناديا يمكنني الذهاب إليهم. هناك احتمالان أو 3 احتمالات فقط".

ويُشار إلى أنه ارتبط زيدان في الأسابيع الأخيرة بتدريب سان جيرمان، قبل أن ينفي رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، وجود مفاوضات مع المدرب السابق لريال مدريد.

وتداولت العديد من الأخبار أن زيدان يحلم بتدريب منتخب فرنسا، وينتظر الحصول على فرصة، حال رحيل ديدييه ديشامب، عقب كأس العالم 2022.

جدير ذكره أن سان جيرمان اقترب من إقالة الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، والتعاقد مع مدرب نيس، الفرنسي كريستوف غالتيه.