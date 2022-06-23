ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض – حل لغز الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض، كثرت خلال الساعات الماضية عمليات البحث على سؤال ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض، كون هذه السؤال أصبح سؤال أساسي من ضمن الأسئلة التي توضع في المسابقات التي تقام بين الطلاب والمواطنين بشكل عام، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قررنا أن نضع لكم هذه المقالة للحديث وللإجابة على سؤال لغز الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض.

ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض

وتحظى هذه الأسئلة باهتمام كبير من قبل واضعي أسئلة المسابقات، ففي بعض الأحيان تضعنا ألعاب الألغاز أو الفوازير في حيرة من أمرنا؛ لأن الألغاز تكون غريبة أحيانًا، ونشعر أنها غير واقعية أو أن الشخص الذي ألقى اللغز يقوم بالسخرية منا، ولكن عند الانتهاء من اللعبة نجد أن الأسئلة منطقية والإجابات أيضًا، ولكن كل ما في الأمر هو بعض التلاعب بالكلام من أجل الوصول للمستوى المطلوب من المنافسة في اللعبة.

ما هو الحيوان المائي الذي لا يلد ولا يبيض

وفي مقالنا الذي سيحمل عنوان " ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض – حل لغز الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض" سنرفق لكم حل هذا اللغز ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض، فالتكاثر هو الذي يضمن استمرار الحياة لتلك الأنواع ووجودها حتى اليوم، إذًا ما هذا الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ هو "ذكر الحيوان" لأن الذكر لا يلد ولا يبيض ولكن "أنثى الحيوان" هي التي تلد أو تبيض.

ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض

ما هو الطائر الذي يلد ولا يبيض

الطائر الذي يلد ولكن لا يبيض.

وضمن مقالنا رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة عن الطائر الذي يلد ولكن لا يبيض، ووفق متابعتنا فقد جاءت إجابة هذا السؤال هو "الخفاش" لأن الخفاش هو الطائر الوحيد الذي يصنف من “الثدييات”، حيث أنه الحيوان الثديي الوحيد الذي يستطيع الطيران، وتنقسم الخفافيش إلى مجموعتين:

الخفافيش الصغيرة: ويطلق عليه أيضًا “الخفافيش الحشرية”، لأن يعتبر غذائها الرئيسي هو أكل الحشرات ولكن تستطيع في الواقع أكل العديد من أنواع الطعام بداية من الثدييات الصغيرة حتى الأسماك، وهي أكثر أنواع الخفافيش شيوعًا وأنتشارًا.

الخفافيش الكبيرة: ويطلق عليها أيضًا “الخفافيش الثمرية” أو “آكلة الفواكه" وتنتشر في المناطق الإستوائية في قارات أفريقيا وأستراليا والهند، وتفضل أن تأكل الثمار والفواكه ليلًا.

ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء واذا شربه يموت

واكتشف العلماء حيوانا لا يشرب الماء ,والأدهى من ذلك أنه اذا شرب الماء يموت وهو الكنغر البري: يعيش في صحراء أستراليا ,لا يشرب الماء اطلاقا مع أنه يعيش في الصحراء و يزن مابين 60 الى 70 كيلو ,استأنسوه و وضعوه في مزارع وحاولو أن يشربوه الماء فكانت النتيجة أنه مات

ماهو الحيوان الذي لا يسمع

يعد الأخطبوط من رأسيات الأرجل القولونية، وهو من الحيوانات التي لا تمتلك أذنين ولا يستطيع السمع كما تسمع الكائنات الأخرى

ماهو الحيوان الذي خلق من الشيطان

وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن — الإبل — خلقها الله عز وجل من الشياطين، لذلك أمر بعدم الصلاة في أماكن تواجدها نظرًا لهياجها والذي يمكن أن يسبب ضرر جسيم للمصلي. (لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت، وصلوا في مراح الغنم فإنها أقرب من الرحمة).

ما هو الحيوان الذكر الذي يلد

فرس البحر – حيوان غريب الأطوار بكل معنى الكلمة، فالذكر هو الذي يحمل ويضع الصغار وليست الأنثى.

ماهو الحيوان الذي يكون سنة ذكر وسنة

يتميّز حيوان الضبع بتغيّر جنسه كل سنة؛ إذ يكون ذكرًا في إحدى السنوات وبعد انتهائها يتحوّل إلى أنثى ويبقى على هذا الحال طوال حياته، ولا بدّ من التنويه أنّ هذا ما هو إلا محض اعتقاد خاطئ؛ إذ لا تستطيع الضباع تغيير جنسها طوال حياتها فالذكر يبقى ذكرًا والأنثى تبقى أنثى، إذ تُصنّف الضباع ضمن فصيلة الضبعيات من الثدييات