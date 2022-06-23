سبب إجراء تركي آل الشيخ عملية جراحية – هو أكثر ما يبحث عنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خضع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه لعملية جراحية دقيقة، ظلّ إثرها داخل غرفة العمليات لمدة 7 ساعات، ليخرج بعدها المستشار تركي آل شيخ مطمئنًا محبيه بحالته الصحية، وهو ما أقلق عشاق تركي آل الشيخ، وكل أفراد المملكة العربية السعودية، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سبب إجراء تركي آل الشيخ عملية جراحية.

الحالة الصحية لـ تركي آل شيخ

وأعلن تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خضوعه لعلمية جراحية دقيقة، وتكللت بالنجاح بعد استغراقها 7 ساعات في غرفة العمليات.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية قائلًا: «الحمدلله الحمدلله الحمدلله... أجريت عمليه جراحية لمدة 7 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد ... أشكر كل من سأل عني وأحب أطمنهم أنا بخير إن شاء الله».

ولم يكشف تركي آل الشيخ عن طبيعة الجراحة التي خضع لها، ولم يذكر أي تفاصيل حول مرضه أو طبيعة حالته الصحية.

تركي آل الشيخ: ألميريا لن يضم أي لاعب من الدوري السعودي أو المصري هذا الصيف

ما هي تطورات حالة تركي آل شيخ

عملية تركي آل شيخ

يذكر أن هذه ليست العملية الجراحية الأولى التي يخضع لها رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، حيث خضع في يناير الماضي لعملية جراحية في الرأس.

ونشر تركي آل الشيخ صورة له من على سرير المستشفى، ووجه رسالة لمتابعيه بعد أن تحسنت حالته قائلًا: "الحمد لله أنا بخير.. أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة حماه وأعزه الله.. ولكل محب شكرًا ولكل كاره شكرًا.. تعود هذا الجسد على مشرط الجراح.. لكن الإيمان والعزيمة تزيد، لا أراكم الله مكروه في حبيب أو عزيز".

تركي آل شيخ والميريا

وقبل خضوعه للعملية الجراحية، جدير بالذكر أنه كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني حقيقة ضم بعض من لاعبي دوري المحترفين السعودي والدوري المصري لناديه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح نادي ألميريا في الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد أن توج ببطولة دوري الدرجة الثانية وحصد 81 نقطة خلال الموسم الجاري، وترددت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، والتي أشارت إلى أن آل الشيخ سيستعين ببعض من لاعبي دوري المحترفين السعودي من أجل ضمهم لألميريا هذا الصيف.

وكتب آل الشيخ عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات الميريا في الصيف، صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد».

وأضاف: «لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس، الميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية.. تحياتي».