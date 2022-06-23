سبب وفاة لاعب منتخب سوريا ومدرب فريق الكرامة عبد النافع حموية- من هو عبد النافع حموية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن اللاعب السابق لمنتخب سوريا عبد النافع حموية، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 68 عاما بعد مسيرة حافلة في عالم كرة القدم، لذا يقدم لكم فريقنا سبب وفاة لاعب منتخب سوريا ومدرب فريق الكرامة عبد النافع حموية- من هو عبد النافع حموية.

تُوفي اليوم الكابتن عبد النافع حموية لاعب منتخب سورية و نادي الكرامة سابقاً

تعازينا لأسرته الكريمة و لنادي الكرامة و جماهيره و عموم الأسرة الرياضية سائلين الله أن يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/pq2Mv163LQ — Syria Pro Sport (@syria_pro_sport) June 23, 2022

سبب وفاة لاعب منتخب سوريا ومدرب فريق الكرامة عبد النافع حموية- من هو عبد النافع حموية

نبذة عن عبد النافع حموية

حموية كان أحد عناصر الأجيال الذهبية التي خطت إنجازات نادي الكرامة وساهمت في حصد ألقابه فلعب لفئة رجال الكرامة بين عامي 1972- 1986 ولمنتخب سورية بين عامي 1980-1986.

وشارك مع المنتخب في تصفيات كأس آسيا في جاكرتا ونهائياتها في سنغافورة 1984.

وأحرز مع الكرامة كلاعب بطولة الدوري مواسم 1974- 1975- و1981-1982 وأحرز كأس الجمهورية عام 1982.

واعتزل اللعب عام 1987 قبل أن يعمل مدربا له كما درب أندية حطين وتشرين والبرج اللبناني ثم عاد وشغل منصب رئيس نادي الكرامة 2017.

وفي العصر الذهبي للكرامة عام 2006 كان حموية المشرف العام على فريق الرجال الذي لقب حينها بحصان آسيا الأسود.

وقد نعته إدارة نادي الكرامة بوصفه "أسطورة نادي الكرامة وجنرال كرتها".

غيب الموت صباح اليوم اللاعب السابق لمنتخب سورية لكرة القدم ومدرب فريق الكرامة عبد النافع حموية عن عمر ناهز ثمانية وستين عاماً بعد مسيرة حافلة في عالم كرة القدم. pic.twitter.com/ByV7yGOk5c — rasha hasan (@rashasara1111) June 23, 2022