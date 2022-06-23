القيادي عدنان: اعتقال الحروب لن يفت في عضدنا ولن يكسر جنين وكتيبتها

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 23/6/2022، أن اعتقال الاحتلال الصهيوني للقيادي أسامة حروب، مشددةً على أن اعتقاله لن يفت في عضد الحركة، ولن يكسر بمعيته تعالى جنين وكتيبتها المجاهدة.

وقال المحرر خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تعقيبا على اعتقال القيادي أسامة الحروب: إن الشيخ الحروب قائد أتقن الجندية وأتقن القيادة.

ووصف القيادي عدنان، الشيخ أسامة حروب بأنه أنموذج فذ بين إخوتنا الأسرى المحررين لم تثنه سنوات الأسر الـ١٥ عن استئناف دوره الوطني والجهاد.

وأضاف :"دعوتنا لأنفسنا ولإخوتنا المحررين لحذو طريق الشيخ أسامة حروب وكل المجاهدين الذين قدموا الواجب على الإمكان، فهو عشق مخيم جنين ترنمت أزقته لقوة أشعاره وكلماته للشهداء الأبطال."

وحيا ذوي الشيخ أسامة حروب وزوجه المحررة إحسان دبابسة.