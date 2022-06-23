#انقذوا لولوه الثويني في الكويت- من هي لولو الثويني؟، هاشتاق انتشر كالهشيم منذ ساعات منذ اللحظة الاولى التي تسرب فيها فيديو على تويتر ، بعد ان اعتدى والد الطالبة لولوه الثويني وهي طالبة من مدرسة ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات ، حيث اصر والدها على اصطحابها بعد خروجه من السجن مباشرة ، واعتدى عليها ، لينتشر الفيديو وردود الافعال حول الفعل المشين الذي قامت به والد الطفلة لولوه امام كافة طالبات المدرسة مما دفع المواطنين لإطلاق هاشتاق #انقذوا لولوه الثويني في الكويت .. ماهي القصة

#انقذوا لولوه الثويني في الكويت- من هي لولو الثويني؟

لولوه الثويني طالبة في مدرسة ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات، القصة تقول بأن بعد وصول والد لولوة عبد المحسن،

حسبي الله و نعم الوكيل "ابوها اقرب الناس لها يعاملها جذي بالعنف وبعدين وين المعلمات و حارس المدرسة من اسمه حارس بس الظاهر ما ينفع ولا سوى شي البنت المسكينه لازم تاخذ حقها بالقانون كا امرأة بتقولون ابوها مالكم شغل مو عذر ياكل مخدرات و يذبحها ❗️#انقذوا_لولوة_الثويني #ثانوية_صفيه pic.twitter.com/gGUI5gB86B — ادعيه قران 🤍 (@g2iux4) June 23, 2022

وهو عبد الله الثويني وعمها إلى مدرستها قاموا بالإعتداء عليها بالضرب والسحب واخراجها من مدرستها، وفي هذا المقال سنذكر لكم تفاصيل قصة هاشتاق انقذوا لولوه الثويني في الكويت.





ما هي قصة #انقذوا لولوه الثويني في الكويت

الطالبة لولوه الثويني ظهرت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تصرخ في فيديو سجلته إحدى الطالبات، وأنها لا تريد الخروج مع والدها وتطلب من الجميع المساعدة، ولم يتدخل أحد لأن الجميع يراه والدها وليس من حق أي شخص التدخل بين الأب وابنته.





#انقذوا_لولوه_الثويني ليش محد تكلم عن الأثر النفسي لهذا الموقف على لولوة ؟ الرعب الي حصل لها ؟ كسرة عينها قدام زميلاتها ؟ كيف بترجع للمدرسة عادي ؟