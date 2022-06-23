سبب الوفاة وموعد دفن نجل النائب د. أحمد مطيع العازمي ، بعد ساعات من اعلان النائب د. أحمد مطيع العازمي عن وفاة ابنه عبدالمحسن في تغريدة له على حسابه في تويتر، مشيراً إلى أن صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم في مقبرة صبحان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤل حول سبب الوفاة وموعد الدفن ، وخاصة ان الاعلان كان مفاجئاً للمواطنين ، ليكون التساؤل عن سبب الوفاة وموعد دفن نجل النائب د. أحمد مطيع العازمي.

سبب الوفاة وموعد دفن نجل النائب د. أحمد مطيع العازمي

النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي نعى صباح اليوم ابنه عبدالمحسن والذي وافته المنية اليوم، بتغريدة على حسابه في تويتر ذكر فيها «إن العين لتدمع ‏وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا قرة عيني يا عبدالمحسن لمحزونون ‏ولا نقول إلا مايرضي ربنا».

أحمد مطيع: نتوجه بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله



- على الاستجابة لمطالب نواب الأمة بحل البرلمان والعودة للإرادة الشعبية والتمسك بالدستور وعدم تعطيل موادهhttps://t.co/ByVZhCBuhR pic.twitter.com/MZ2TKZ0JXO — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) June 22, 2022

وقال والده «إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏انتقل إلى رحمة الله تعالى ابني وقرة عيني عبدالمحسن وصلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان».

سبب الوفاة وموعد دفن نجل النائب د. أحمد مطيع العازمي

من هو أحمد مطيع العازمي الميلاد 18 مارس 1971 (العمر 51 سنة)

الكويت / الجنسية الكويت

أحمد عبد الله سعد زايد مطيع العازمي (18 مارس 1971 - )؛ نائب في مجلس الأمة الكويتي.

أحمد مطيع حاصل على الدكتوراه في الشريعة والقانون وكان يعمل مُدير التدقيق والرقابة الداخلية في مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان، وفاز بعضوية جمعية الصباحية التعاونية ومجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، وعضوية مجلس الامة الكويتي (فبراير 2012 ) المبطل بحكم المحكمة الدستورية، كما شارك بانتخابات مجلس الامة 2013 في الدائرة الخامسة وحصل علي المركز العاشر بعدد اصوات 1640 وفاز بالانتخابات