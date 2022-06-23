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بالفيديو : احتراق جيب خلال المواجهات في مدينة اريحا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:18 ص
23 يونيو 2022
بالفيديو : احتراق جيب خلال المواجهات في مدينة اريحا
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