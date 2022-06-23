الاحتلال يعتقل القيادي أسامة الحروب في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، الشيخ المجاهد أسامة محمد الحروب "أبو محمد" (46 عاماً) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين.

وأفادت "مصادر خاصة" أن قوة صهيونية قامت بمداهمة منزل القيادي الحروب في حي الألمانية بمدينة جنين، وعاثت في المنزل خراباً وتفتيشاً للممتلكات، قبل أن تقوم باعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة.

والقيادي أسامة الحروب هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 14 عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي، والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، حيث أفرج عنه بتاريخ 3-5-2018م، من سجن النقب الصحراوي.

ويعد من الشخصيات البارزة في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وأحد خطباء الجمعة في مسجد الشهيد محمود طوالبة في جنين، وصاحب الكلمة والحضور في جنازات الشهداء وزيارة عوائل الأسرى، وعلى منابر الإعلام المتعددة.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف قيادات ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي