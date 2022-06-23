فضل العشر ذو الحجة- ما فضل كل يوم من عشر ذي الحجة؟ أيام قلائل ويحل علينا شهر ذي الحجة 1443 هجري، إذ يُقبل المسلمون على صوم العشر الأوائل من ذي الحجة من كل عام، إلا أن البعض يقدم على صوم يوم عرفة فقط، وكل حسب مقدرته على أداء هذه السنّة، ففي أداء العبادات في هذه الأيام المبارك فضل وأجر عظيمين، ينتظر المسلمون تلك الأيام بفارغ الصبر، لأنها أيام مباركة يحرص المسلمون على استثمار كل دقيقة فيها من أجل نيل الحسنات.

فضل العشر الاوائل من ذي الحجة ، فل نحرص على اغتنامها . pic.twitter.com/nPRsm1TFSP — ALABDLY HASSAN _ ADEN _(SUOTH ARBIA) (@ALabdly77440) June 21, 2022

ما فضل كل يوم من عشر ذي الحجة؟

وأسبوع بالتمام والكمال على البدء بالعشر الأوائل من ذي الحجة، ملايين المسلمين يحرصون على أداء العبادات في هذه الأيام المبارك، فهم يبحثون الآن، فضل العشر ذي الحجة- ما فضل كل يوم من عشر ذي الحجة؟ حتى يناولوا أجرها وثوابها العظيمين من الله سبحانه وتعالى، لهذه الأسباب يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر فضل أداء العبادات أبرزها الصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حتى تعم الفائدة بين جميع المسلمين، بعد التساؤل الكبير عن، ما فضل كل يوم من عشر ذي الحجة؟

ورد في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة حديث يقول صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام”، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء” — عنايد (@Al3noood14) June 22, 2022

بيّنوا للناس فضل العشر الأوائل من #ذي_الحجة

الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله pic.twitter.com/UwBQbMs760 — إحياء التراث/الجهراء (@torathjahraa) June 22, 2022

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة

ومع زيادة البحث عن، فضل الشعر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة، حرصنا على البحث عبر محركات البحث المختلفة، والسوشيال ميديا، عن فضل هذه الأيام المبارك، لهذا أقدم فريق العمل على نشر فضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، فهي فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وبيان هذه الوجوه فيما يأتي: ‏ أقسم الله -عزّ وجلّ- بها في القرآن الكريم، والله -تعالى- لا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ؛ قال الله -تعالى-: (وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، والمقصود بالليالي العَشر؛ العشر من ذي الحِجّة على الصحيح ممّا ورد عن المُفسِّرين والعلماء، و تشمل الأيّام العشر من ذي الحجّة أفضل الأيّام، مثل: يوم عرفة؛ وهو يوم الحَجّ الأكبر الذي تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، ومنها أيضاً يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ).

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2022 والأعمال المستحبة https://t.co/rVzYyeP14f — موجز الأنباء (@MojazNews) June 22, 2022

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة صور

حتى إن الآلاف من المسلمين يبحثون عن، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة صور، والمقصود بالصور، أن تكون تلك الفضائل مصممة على صور وبخط عريض، حتى يتثنى للمسلمين جميعاً قراءتها والاطلاع عليها، لاستثمار تلك الأوقات الثمينة في الأدعية والأعمال الصالحة والتقرب من الله سبحانه وتعالى، والهدف كسب الحسنات ودحر السيئات ودخول الجنة.

فضل العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة. pic.twitter.com/PyM7gECra3 — أبو السهيل (@AhmedFarahat79) June 21, 2022

ورد في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام”، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة.. pic.twitter.com/fAMe37EoJx — لولوة بنت محمد (@lolom_z) June 19, 2022

فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة

وعن، فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، نقدم لكم فضل أداء العبادات في مثل هذه الأيام المبارك، فعلى المسلمين جميعا استثمار هذه الأوقات بكل ساعاتها ودقائقها وثوانيها، لأنها ثمينة جدا، وإن ذهبت لا تعود، لاسيما وأنا تأتي مرة واحدة في كل عام، ويبذل المسلم كل جهد من أجل ألا يضيع أي دقائق من هذه الأيام المبارك.