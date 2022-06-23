إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين في السعودية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن إجازة عيد الاضحى التي ينتظرها الموظفين الحكوميين، لا سيما عقب إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعرف إجازة عيد الأضحى المبارك بأنها إحدى الاجازات الرسمية التي تمنحها الوزارة، لذلك سنرفق لكم في هذا المقال موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى لجميع القطاعات العاملة في السعودية؟.

إجازة عيد الأضحى للموظفين الحكوميين في السعودية 2022

تختلف إجازة عيد الأضحى من قطاع إلى آخر في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي عيد الأضحى المبارك في المملكة ومختلف الدول العربية والإسلامية يوم السبت 9 يوليو عام 2022 م الموافق لليوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، حيث تقام الاحتفالات عبر ذبح الأضاحي وتقديم الطعام والشراب للفقراء والمساكين بعد أداء مناسك الحج.

إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين الحكوميين

إن إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين الحكوميين في المملكة العربية السعودية تبدأ أول أيام عيد الأضحى، أي يوم 9 يوليو 2022 الموافق لتاريخ 10 ذي الحجة 1443هـ، وتستمر حتى يوم 12 يوليو 2022 الموافق لتاريخ 13 ذي الحجة 1443، حيث تختلف إجازات عيد الأضحى باختلاف القطاعات في المملكة.[2]

متى إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع العام

إن إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية تبدأ يوم الإثنين 4 يوليو 2022 ميلادي الموافق لليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1443، على أن تنتهي الإجازة يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 الموافق لتاريخ 12 يوليو 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

إن إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية تبدأ يوم الجمعة 8 يوليو 2022 ميلادي الموافق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443، على أن تنتهي الإجازة يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 الموافق لتاريخ 12 يوليو 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك 1443 السعودية

إن إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين في مختلف البنوك في المملكة العربية السعودية تبدأ يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 ميلادي الموافق لليوم السابع من شهر ذي الحجة 1443، على أن تنتهي الإجازة يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 الموافق لتاريخ 12 يوليو 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى 1443 في المدارس السعودية

يأتي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لطلاب المدارس في المملكة العربية السعودية مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي التي تبدأ بتاريخ 30 من شهر يونيو عام 2022 ميلادي، وتستمر هذه العطلة إلى ما يقارب الشهرين قبل أن يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة من جديد.

الإجازات الرسمية في السعودية 1443

فيما يلي جدول يوضح الإجازات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية:

الإجازات الرسمية في السعودية 2022