يوم عرفة 2022- ترجمة خطبة يوم عرفة 2022 إلى 10 لغات عالمية

مع بدء العد التنازلي، ليوم وقفة عرفة 2022، يتواصل البحث عن موعد يوم عرفة 2022 وتفاصيل خطبة يوم عرفة 2022 التي ينتظرها المسلمون حول العالم على أحر من الجمر، خاصةً بعد أن أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 10 لغات عالمية ليستفيد منها أكثر من 160 مليون شخص من أجل بثها للمسلمين في أنحاء العالم، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر موعد يوم عرفة 2022.

يوم عرفة 2022- ترجمة خطبة يوم عرفة 2022 إلى 10 لغات عالمية

وقررت المملكة العربية السعودية في يوم عرفة 2022 أن يتم ترجمة خطبة يوم عرفة 2022 حيث أن من الأهداف العامة لترجمة الخطبة استكمال مسيرة المملكة في خدمة الحجاج نحو تقديم أفضل السبل للتيسير على ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية.

وأوضحت أنها ستبث صوتا للحجاج غير الناطقين بالعربية يتضمن ترجمة الخطبة للمتواجدين في مشعر عرفة وكافة بلدان العالم الإسلامي، والمهتمين والراغبين في الاستماع للخطبة من غير المسلمين.

ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة مشروع يعنى ويهتم بترجمة خطبة يوم عرفة إلى عدة لغات عالمية وبثها عبر أثير الإذاعات وقناتي القرآن الكريم وقناة السنة النبوية.

ويعد المشروع -وفقا لبيان رئاسة الحرمين- من المشاريع المهمة التي تذلل الصعاب على غير الناطقين باللغة العربية في الاستفادة من خطبة يوم عرفة، فضلا عن إظهار وإبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي في وسطيته واعتداله وقيمه ومحاسنه، وإظهار حقيقة الخطاب الشرعي للسعودية وما يتميز به من وسطية واعتدال للقضاء على المزاعم والادعاءات التي تستغل عدم معرفة كثير من المسلمين للغة العربية، وتقديم مادة علمية قابلة للنشر بلغات متعددة وفق القواعد والشروط المتبعة.

مشروع ترجمة خطبة عرفة 2022

يذكر أن مشروع ترجمة خطبة عرفة بدأ عام 2018 بـ5 لغات، وهي" الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والملاوية، والأوردية)، إضافة إلى اللغة العربية، وأضيفت اللغة الصينية في عامه الثاني لتصبح الترجمة بـ6 لغات.

وفي موسم حج 2020، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس زيادة عدد اللغات لتصبح 10 لغات، بإضافة التركية، والروسية، والهوساوية، والبنغالية للغات السابقة.

وحرصت وكالة الترجمة والشؤون التقنية في رئاسة الحرمين الشريفين على عدم حصر البث عبر نطاق محدود داخل مشعر عرفة، وإتاحته للاستماع من أي مكان في العالم، وذلك للمساعدة في التباعد وعدم تقارب الأجساد ولضمان عدم انتقال السماعة الواحدة بين أكثر من حاج، وإيقاف توزيع المطبوعات التعريفية ببث ترجمة الخطبة والاعتماد على الوسائل التقنية في ذلك.

وترتكز خطة ترجمة خطبة عرفة على 3 محاور أساسية: المحور التقني، ويقصد به التقنيات المقترحة لبث المحتوى بما يضمن جودة الصوت ووضوحه وسهولة استقباله مع ضمان استمرارية البث تحت مختلف الظروف مثل زيادة أعداد المستمعين، وذلك بتحديث البنية التقنية الخاصة بالبث الرقمي وتحديث التطبيق الإلكتروني الخاص ببث الترجمة بواسطة الأجهزة الذكية والموقع الإلكتروني، آخذةً في الحسبان اختلاف المستوى الثقافي والتقني للمستمعين.

أما محور الترجمة فيتولى إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام، واتباع مسلك الترجمة المنظورة لخطبة عرفة التي تتم بطريقة تسلم نص الخطبة والقيام بالترجمة وتجهيز النص المترجم وفقا للشروط العلمية في فهم اللغة المصدر "العربية" وضوابط النشر المتبعة في اللغة الهدف "المترجم إليها"، وإذاعتها عبر الوسائل التقنية المخصصة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب بالتزامن مع إلقاء الخطبة فوريا.

وفي المحور الإعلامي أنهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال العمل على الملف الإعلامي لمشروع الترجمة، إذ يحتوي الملف على عدد من التقارير المقروءة والمرئية، مجدولة للنشر في الوقت المناسب لها، لضمان إيصال كل ما يخص هذا المشروع إلى مختلف أنحاء العالم.

من هو خطيب يوم عرفة

خطيب يوم عرفة 1443 لم يتم تحديده حتى الآن وسوف يتم تحديث المقال بالمعلومات الأخيرة عنه.

وقد كان الشيخ بندر بليلة ، هو خطيب عرفة العام السابقة، وهو احد أعضاء هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام. من مواليد مكة ، أتم دراسته بها وتخرج من جامعة أم القرى وحصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سنة 1422 ، كما حصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 1429هـ.

تم تعينه في هيئة كبار العلماء عام 2020 ، يعمل خطيبا وإماما للمسجد الحرام بالإضافة لعمله بالتدريس كأستاذ مساعد في جامعة الطائف.

ويذكر أن خطباء يوم عرفه في الأعوام السابقة كانوا كالاتي:

الشيخ صالح اللحيدان عام 1399

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله من 1402 لـ 1436 .

الشيخ عبد الرحمن السديس 1437

الشيخ سعد بن ناصر الشثري في 2017

الشيخ حسين بن عبد العزيز في 2018

الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في 2019

الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في 2020

الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة في 2021